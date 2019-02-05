مصادرة 78 طنا من الحطب والفحم المحلي في منطقة مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

صادر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة خلال الفترة الماضية كميات من الحطب المحلي أثناء الجولات الميدانية التي قامت بها مكاتب الوزارة في المنطقة، وذلك ضمن جهود الوزارة وأنظمتها الرامية للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة، المهندس سعيد الغامدي أن مجموع الكميات المضبوطة والمصادرة بلغ حوالي 78.25 طنا. وهي كالتالي:

في محافظة جدة عدد المركبات المخالفة 8 وكمية الحطب22 طنا، وفي العاصمة المقدسة مركبة واحدة مخالفة بحمولة طن، وفي محافظة الجموم 4 مركبات بحمولة 7.5 أطنان، وفي محافظة خليص مركبتين بحمولة طن، وفي محافظة الخرمة 3 مركبات بحمولة 5 أطنان، وفي محافظة العرضيات مركبة بحمولة 12 طنا، وفي محافظة القنفذة مركبتين بحمولة 9 أطنان، وفي محافظة أضم ثلاث مركبات بحمولة 2.25 طن، وفي محافظة الطائف 8 مركبات بحمولة 10طنان.

وأشار الغامدي إلى أن عدد كميات الحطب المصادرة بالطن والمركبات المقبوض عليها من تاريخ 14 وحتى 26 جمادى الأولى، مؤكدا على أن قطع الأشجار يعد مخالفا لأنظمة المراعي والغابات. وأضاف أن الكمية المضبوطة دليل على ضعف الوعي البيئي لأفراد المجتمع بتدمير الغطاء النباتي واجتثاث الأشجار البرية في المنطقة.