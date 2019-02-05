القبض على 4 أشخاص تحرشوا بمجموعة فتيات في مول بالطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قبضت الجهات الأمنية اليوم على أربعة أشخاص بعد تحرشهم بعدد من الفتيات بجوار سوق جوري مول بمحافظة الطائف.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة أنه عند الساعة 3:15 من ظهر أمس الاثنين، تعرضت مجموعة من الفتيات للتحرش من قبل مجموعة من الأشخاص بجوار سوق جوري مول بمحافظة الطائف، وبمتابعة الجريمة والبحث والاستدلال عن مرتكبيها، تم - بتوفيق الله- تحديد هويتهم والقبض عليهم، وعددهم أربعة سعوديين في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية.

وأكدت شرطة منطقة مكة المكرمة حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.