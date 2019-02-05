السعودية | ولي العهد السعودي يتسلم رسالة من أمير الكويت

شكرا لقرائتكم ولي العهد السعودي يتسلم رسالة من أمير الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تسلم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رسالة من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقام بتسليم الرسالة، الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت خلال استقبال الأمير له في مكتبه بالرياض، الثلاثاء.

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر الاستقبال، الأمير تركي بن محمد بن فهد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى المملكة سعود الحربي.