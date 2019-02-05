، أبها المتصدر يفرط بنقطتين ثمينتين.. والمجزل يهزم هجر برباعية ،

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انطلقت اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بخمس مواجهات انتهت 3 منها بالفوز مقابل تعادلين.
وحسم المجزل مباراته أمام ضيفه هجر بالفوز برباعية دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
وارتفع رصيد فريق المجزل إلى 32 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطتين عن هجر صاحب المركز العاشر في جدول ترتيب المسابقة.
وفي ثاني مباريات الجولة، خيم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على اللقاء الذي جمع بين أبها وضيفه الطائي، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أبها لـ42 نقطة في المركز الأول بجدول الترتيب، بينما أضاف الطائي نقطة إضافية ليرفع رصيده لـ29 نقطة بالمركز الحادي عشر.
وانتهت المباراة الثالثة التي جمعت بين العروبة والخليج على ملعب الأول في الجوف، بالتعادل السلبي من دون أهداف.
وارتفع رصيد العروبة لـ22 نقطة في المركز التاسع عشر، بينما وصل رصيد الخليج لـ33 نقطة بالمركز الخامس في جدول الترتيب.
وحقق النهضة فوزاً على حساب ضيفه الأنصار برباعية دون رد، ورفع النهضة رصيده إلى 31 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد الأنصار عند نفس الرصيد بالمركز التاسع.
وفي ختام مباريات اليوم، حقق الجيل فوزاً بهدفين دون رد على حساب الكوكب، ورفع الجيل رصيده لـ32 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الكوكب عند 24 نقطة بالمركز السابع عشر.
أبها المتصدر يفرط بنقطتين ثمينتين.. والمجزل يهزم هجر برباعيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-05
انطلقت اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بخمس مواجهات انتهت 3 منها بالفوز مقابل تعادلين.
وحسم المجزل مباراته أمام ضيفه هجر بالفوز برباعية دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
وارتفع رصيد فريق المجزل إلى 32 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطتين عن هجر صاحب المركز العاشر في جدول ترتيب المسابقة.
وفي ثاني مباريات الجولة، خيم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على اللقاء الذي جمع بين أبها وضيفه الطائي، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أبها لـ42 نقطة في المركز الأول بجدول الترتيب، بينما أضاف الطائي نقطة إضافية ليرفع رصيده لـ29 نقطة بالمركز الحادي عشر.
وانتهت المباراة الثالثة التي جمعت بين العروبة والخليج على ملعب الأول في الجوف، بالتعادل السلبي من دون أهداف.
وارتفع رصيد العروبة لـ22 نقطة في المركز التاسع عشر، بينما وصل رصيد الخليج لـ33 نقطة بالمركز الخامس في جدول الترتيب.
وحقق النهضة فوزاً على حساب ضيفه الأنصار برباعية دون رد، ورفع النهضة رصيده إلى 31 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد الأنصار عند نفس الرصيد بالمركز التاسع.
وفي ختام مباريات اليوم، حقق الجيل فوزاً بهدفين دون رد على حساب الكوكب، ورفع الجيل رصيده لـ32 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الكوكب عند 24 نقطة بالمركز السابع عشر.
05 فبراير 2019 - 30 جمادى الأول 1440
09:15 PM
3 انتصارات وتعادلان في افتتاح الجولة 23 من دوري الأولى
انطلقت اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بخمس مواجهات انتهت 3 منها بالفوز مقابل تعادلين.
وحسم المجزل مباراته أمام ضيفه هجر بالفوز برباعية دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
وارتفع رصيد فريق المجزل إلى 32 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطتين عن هجر صاحب المركز العاشر في جدول ترتيب المسابقة.
وفي ثاني مباريات الجولة، خيم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على اللقاء الذي جمع بين أبها وضيفه الطائي، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أبها لـ42 نقطة في المركز الأول بجدول الترتيب، بينما أضاف الطائي نقطة إضافية ليرفع رصيده لـ29 نقطة بالمركز الحادي عشر.
وانتهت المباراة الثالثة التي جمعت بين العروبة والخليج على ملعب الأول في الجوف، بالتعادل السلبي من دون أهداف.
وارتفع رصيد العروبة لـ22 نقطة في المركز التاسع عشر، بينما وصل رصيد الخليج لـ33 نقطة بالمركز الخامس في جدول الترتيب.
وحقق النهضة فوزاً على حساب ضيفه الأنصار برباعية دون رد، ورفع النهضة رصيده إلى 31 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد الأنصار عند نفس الرصيد بالمركز التاسع.
وفي ختام مباريات اليوم، حقق الجيل فوزاً بهدفين دون رد على حساب الكوكب، ورفع الجيل رصيده لـ32 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الكوكب عند 24 نقطة بالمركز السابع عشر.
، أبها المتصدر يفرط بنقطتين ثمينتين.. والمجزل يهزم هجر برباعية ،
المصدر : الخليج 365
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