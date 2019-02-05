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ترأس الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام، فعاليات ورشة العمل التي تنظمها الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات تحت عنوان "تقييم ودراسة الوضع الاستراتيجي الحالي وفرص التطوير المتاحة للإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات ومثيلاتها بشرط المناطق".
وتفصيلاً: تقام الورشة بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي وتستمر لمدة يومين، وذلك بحضور العميد مشعل بن مطر الحربي ومدراء إدارات الأسلحة والمتفجرات الفرعية بالمناطق.
وفي مستهل الورشة نقل مدير الأمن العام تحيات وزير الداخلية للحضور وتطلعاته بأن تكون توصيات هذه الورشة ملبية لتطلعات القيادة الرشيدة ومتناسبة مع القفزات التنموية التي يعيشها الوطن، كما رحب بكافة المشاركين، معبرا عن سعادته بترؤس هذه الورشة الهامة التي تتواءم في أهدافها مع دعم وتعزيز التنمية الأمنية المستدامة لتحقيق رؤية 2030.
وأكد الفريق أول "الحربي" على أهمية التعرف على المعوقات والتحديات التي تحول دون تحقيق ذلك اعتماداً على وضع تصورات وخطط إستراتيجية تكفل الوصول إلى تقديم الخدمة المثلى للمواطن والمقيم وتطوير الإيجابيات والنهوض بالسلبيات إن وجدت، مع أهمية توظيف التقنية وتطوير قدرات العامل وأمنياته أن تكون مجمل التوصيات قابلة للتطبيق وتتناسب مع مستجدات التطوير والتحديث في الأمن العام في ظل دعم القيادة اللا محدود.
وبدأت الورشة أعمالها صباح أمس الاثنين الموافق ٢٩ جمادي الأول١٤٤٠هـ؛ حيث نوقش خلالها عدد من أوراق العمل الهامة لعل منها التخطيط الاستراتيجي لتحسين جودة العمل، والخدمات الإلكترونية للإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات، والرؤية المستقبلية للإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بشرط المناطق، والتجهيزات الفنية، ومهلة تصاريح الأسلحة والبنادق الهواية.
مدير الأمن العام يترأس ورشة عمل حول فرص تطوير "الأسلحة والمتفجرات"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-05
ترأس الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام، فعاليات ورشة العمل التي تنظمها الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات تحت عنوان "تقييم ودراسة الوضع الاستراتيجي الحالي وفرص التطوير المتاحة للإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات ومثيلاتها بشرط المناطق".
وتفصيلاً: تقام الورشة بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي وتستمر لمدة يومين، وذلك بحضور العميد مشعل بن مطر الحربي ومدراء إدارات الأسلحة والمتفجرات الفرعية بالمناطق.
وفي مستهل الورشة نقل مدير الأمن العام تحيات وزير الداخلية للحضور وتطلعاته بأن تكون توصيات هذه الورشة ملبية لتطلعات القيادة الرشيدة ومتناسبة مع القفزات التنموية التي يعيشها الوطن، كما رحب بكافة المشاركين، معبرا عن سعادته بترؤس هذه الورشة الهامة التي تتواءم في أهدافها مع دعم وتعزيز التنمية الأمنية المستدامة لتحقيق رؤية 2030.
وأكد الفريق أول "الحربي" على أهمية التعرف على المعوقات والتحديات التي تحول دون تحقيق ذلك اعتماداً على وضع تصورات وخطط إستراتيجية تكفل الوصول إلى تقديم الخدمة المثلى للمواطن والمقيم وتطوير الإيجابيات والنهوض بالسلبيات إن وجدت، مع أهمية توظيف التقنية وتطوير قدرات العامل وأمنياته أن تكون مجمل التوصيات قابلة للتطبيق وتتناسب مع مستجدات التطوير والتحديث في الأمن العام في ظل دعم القيادة اللا محدود.
وبدأت الورشة أعمالها صباح أمس الاثنين الموافق ٢٩ جمادي الأول١٤٤٠هـ؛ حيث نوقش خلالها عدد من أوراق العمل الهامة لعل منها التخطيط الاستراتيجي لتحسين جودة العمل، والخدمات الإلكترونية للإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات، والرؤية المستقبلية للإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بشرط المناطق، والتجهيزات الفنية، ومهلة تصاريح الأسلحة والبنادق الهواية.
05 فبراير 2019 - 30 جمادى الأول 1440
08:55 PM
بدأت بمناقشة عدد من الأوراق لتحسين جودة العمل.. وتستمر لمدة يومين
ترأس الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام، فعاليات ورشة العمل التي تنظمها الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات تحت عنوان "تقييم ودراسة الوضع الاستراتيجي الحالي وفرص التطوير المتاحة للإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات ومثيلاتها بشرط المناطق".
وتفصيلاً: تقام الورشة بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي وتستمر لمدة يومين، وذلك بحضور العميد مشعل بن مطر الحربي ومدراء إدارات الأسلحة والمتفجرات الفرعية بالمناطق.
وفي مستهل الورشة نقل مدير الأمن العام تحيات وزير الداخلية للحضور وتطلعاته بأن تكون توصيات هذه الورشة ملبية لتطلعات القيادة الرشيدة ومتناسبة مع القفزات التنموية التي يعيشها الوطن، كما رحب بكافة المشاركين، معبرا عن سعادته بترؤس هذه الورشة الهامة التي تتواءم في أهدافها مع دعم وتعزيز التنمية الأمنية المستدامة لتحقيق رؤية 2030.
وأكد الفريق أول "الحربي" على أهمية التعرف على المعوقات والتحديات التي تحول دون تحقيق ذلك اعتماداً على وضع تصورات وخطط إستراتيجية تكفل الوصول إلى تقديم الخدمة المثلى للمواطن والمقيم وتطوير الإيجابيات والنهوض بالسلبيات إن وجدت، مع أهمية توظيف التقنية وتطوير قدرات العامل وأمنياته أن تكون مجمل التوصيات قابلة للتطبيق وتتناسب مع مستجدات التطوير والتحديث في الأمن العام في ظل دعم القيادة اللا محدود.
وبدأت الورشة أعمالها صباح أمس الاثنين الموافق ٢٩ جمادي الأول١٤٤٠هـ؛ حيث نوقش خلالها عدد من أوراق العمل الهامة لعل منها التخطيط الاستراتيجي لتحسين جودة العمل، والخدمات الإلكترونية للإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات، والرؤية المستقبلية للإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بشرط المناطق، والتجهيزات الفنية، ومهلة تصاريح الأسلحة والبنادق الهواية.
، مدير الأمن العام يترأس ورشة عمل حول فرص تطوير "الأسلحة والمتفجرات" ،
المصدر : الخليج 365
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