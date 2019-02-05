، ليس عشقًا وهيامًا.. "الأحمدي": الحب إدمان يصعب التخلص منه ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: يحدث بين أشخاص متقاربين اجتماعيًّا..يؤمنون بالقيم نفسها

علميًّا، وحسب الباحثين، يؤكد الكاتب الصحفي فهد الأحمدي أن الحب ليس عشقًا وهيامًا فقط كما يرى الأدباء، بل هو مرض حقيقي، يؤثر على كيمياء المخ، ويسبب أعراضًا جسمانية ونفسية، أهمها السرحان وانخفاض حاسة التذوق، والشعور بالمرارة في الحلق، وفقدان الشهية.. وتذهب الدراسات إلى أن أدمغة المحبين تفرز مادة "الفينيل إيثالمين"، وهي أحد أنواع "الامفيتامين" المخدرة ذات الأثر الإدماني. مطالبًا بالرفق بالمحبين.

متقاربون اجتماعيًّا

وفي مقاله "رفقًا بالعاشقين" بصحيفة "الرياض" يقول الأحمدي: "إن كان الحب في نظر الأدباء عشقًا وهيامًا وضوء قمر فهو في نظر الباحثين مجرد توافقات شخصية، وتراكيب كيميائية، يفرزها المخ في حالات عاطفية معينة.. في جامعة كونيكت قامت كلية الاجتماع بدراسة (400) زوج وزوجة، تسود بينهما علاقة الحب والوئام، واتضح في نهايتها أن استمرارية الحب لا تكون إلا بين أشخاص يتصفون بالتقارب الاجتماعي والإيمان بالقيم والمبادئ نفسها.

ويؤيد هذا الرأي دراسة مماثلة من جامعة منسوتا، تم فيها تغذية الكمبيوتر بمعلومات شخصية عن المتحابين من الطلبة، واكتشفت أن الحب يربط بين شخصين يتماثلان في الطباع والخلفية الاجتماعية والمبادئ المشتركة، ثم يترسخ ذلك من خلال تغيرات كيميائية حقيقية في المخ!".

إدمان

ويضيف الأحمدي: "في جامعة ستانفورد تصنف الدكتورة ماروك الحب كمرض حقيقي، يؤثر على كيميائية المخ، ويسبب أعراضًا جسمانية ونفسية، أهمها السرحان وانخفاض حاسة التذوق والشعور بالمرارة في الحلق وفقدان الشهية.. ويشاركها ذلك الرأي الدكتور ليبوينتز من معهد الطب النفسي في نيويورك الذي لاحظ ارتفاع نسبة الفينيل إيثالمين في أمخاخ المحبين، وهذه المادة هي أحد أنواع (الامفيتامين) المخدرة ذات الأثر الإدماني، التي ثبت أنها السبب المباشر لحالات الخدر والسرحان التي تصيب المحبين!".

من الإعجاب إلى غسل المخ

ويرصد الأحمدي مراحل الحب من الإعجابإلى غسل المخ، ويقول: "في أغلب الحالات كان الإعجاب بملامح الشخص المقابل أو صفاته الشخصية مدخلاً للعلاقة، وتقل أهميته مع تبني المخ الموضوع برمته؛ فلكل منا مقاييس مسبقة للجمال والصفات الشخصية، متى ما (تجسدت) في الشخص المقابل ولد الحب والميل للارتباط به!.. أما المرحلة التالية فهي ما أسميها غسل المخ؛ إذ تتأثر كيميائية المخ ببعض المواد المفرزة نتيجـة تلك العلاقة؛ وبالتالي يمكن ترتيب مراحل الوقوع في الحب بـابتسام فـكلام فـتوافق فـغسل مخ!".

رفقًا بالمحبين

وينهي الأحمدي قائلاً: "باختصار شديد: طالما ثبت أن عقول المحبين واقعة تحت تأثير مواد شبه مخدرة، مثل الفينيل إيثالمين فإن الحب عندها يصبح فعـلاً إدمانًا، يصعب التخلص منه.. فـرفقًا بالمحبين أيها السادة".