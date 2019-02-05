أكد سلمان الفرج، لاعب خط وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، أن الهلال لا دخل له بما حدث للنصر من ظلم.
وقال على خلفية مقطع منتشر، جمعه بوليد عبدالله، يتحدثان فيه عن مباريات الدوري؛ إذأكد فيه وليد أن فريقه تعرض للظلم: إن الهلاللا دخل له بما يتعرض له النصر.
وكتب الفرج في تغريدة توضيحية: "تداولالبعض حديث لي كان مع أخي وليد عبدالله، يتحدث فيه عن ظلم نادي النصر، فقلت له لا دخل للهلال بما حدث لكم، ولو أردت الحديث عن الظلم الذي يتعرض له الهلال لاتسع الحديث أكثر، ويكفي من ظلم الهلال ضربة الجزاء التي أعقت فيها أمام النصر. عتبي على من نشر ما حدث من حديث عفوي!!".
الفرج: الهلال تعرَّض للظلم تحكيميًّا.. وركلة الجزاء أمام النصر إحداهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-05
أكد سلمان الفرج، لاعب خط وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، أن الهلال لا دخل له بما حدث للنصر من ظلم.
وقال على خلفية مقطع منتشر، جمعه بوليد عبدالله، يتحدثان فيه عن مباريات الدوري؛ إذأكد فيه وليد أن فريقه تعرض للظلم: إن الهلاللا دخل له بما يتعرض له النصر.
وكتب الفرج في تغريدة توضيحية: "تداولالبعض حديث لي كان مع أخي وليد عبدالله، يتحدث فيه عن ظلم نادي النصر، فقلت له لا دخل للهلال بما حدث لكم، ولو أردت الحديث عن الظلم الذي يتعرض له الهلال لاتسع الحديث أكثر، ويكفي من ظلم الهلال ضربة الجزاء التي أعقت فيها أمام النصر. عتبي على من نشر ما حدث من حديث عفوي!!".
05 فبراير 2019 - 30 جمادى الأول 1440
08:43 PM
بعد حديثه مع وليد عبدالله
أكد سلمان الفرج، لاعب خط وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، أن الهلال لا دخل له بما حدث للنصر من ظلم.
وقال على خلفية مقطع منتشر، جمعه بوليد عبدالله، يتحدثان فيه عن مباريات الدوري؛ إذأكد فيه وليد أن فريقه تعرض للظلم: إن الهلاللا دخل له بما يتعرض له النصر.
وكتب الفرج في تغريدة توضيحية: "تداولالبعض حديث لي كان مع أخي وليد عبدالله، يتحدث فيه عن ظلم نادي النصر، فقلت له لا دخل للهلال بما حدث لكم، ولو أردت الحديث عن الظلم الذي يتعرض له الهلال لاتسع الحديث أكثر، ويكفي من ظلم الهلال ضربة الجزاء التي أعقت فيها أمام النصر. عتبي على من نشر ما حدث من حديث عفوي!!".
، الفرج: الهلال تعرَّض للظلم تحكيميًّا.. وركلة الجزاء أمام النصر إحداها ،
المصدر : الخليج 365
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