السعودية اليوم / وزير الصحة يعلن البدء في إعداد نظام الصحة العامة



الرياض 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس

أعلن معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها الدكتور توفيق الربيعة، عن البدء في إعداد نظام الصحة العامة، الذي يُشرف عليه المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ( وقاية)، حيث تتماشى هذه الخطوة مع جهود الصحة ومبادراتها، سعيًا لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال محور (مجتمع حيوي) والعمل على تمكين حياة عامرة وصحية.

جاء ذلك خلال اطلاع معاليه وبحضور عدد من قيادات الصحة على عرض لمكونات المشروع وآليات العمل.

ويهدف النظام إلى تحديد أولويات الصحة العامة والاحتياجات العامة، والتماشي مع الأنظمة الصحية الدولية لتعزيز التعاون الدولي في مجال الصحة العالمية، والعمل على توحيد الجهود بين الوزارات والهيئات، من أجل تحقيق أهداف الصحة العامة في المملكة.

وسيقوم النظام بحماية وتشجيع الحفاظ على صحة الأفراد والعوائل والأوساط الاجتماعية، كما سيعمل على توفير إطار للحوكمة القانونية، وإعطاء الأدوار والمسؤوليات المختلفة لأصحاب المصلحة، حيث سيتم تنفيذ المشروع على ثلاثة مراحل، الأولى لدراسة الوضع الراهن للأنظمة والقوانين

// انتهى //

20:32ت م

0255



الرياض 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسأعلن معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها الدكتور توفيق الربيعة، عن البدء في إعداد نظام الصحة العامة، الذي يُشرف عليه المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ( وقاية)، حيث تتماشى هذه الخطوة مع جهود الصحة ومبادراتها، سعيًا لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال محور (مجتمع حيوي) والعمل على تمكين حياة عامرة وصحية.جاء ذلك خلال اطلاع معاليه وبحضور عدد من قيادات الصحة على عرض لمكونات المشروع وآليات العمل.ويهدف النظام إلى تحديد أولويات الصحة العامة والاحتياجات العامة، والتماشي مع الأنظمة الصحية الدولية لتعزيز التعاون الدولي في مجال الصحة العالمية، والعمل على توحيد الجهود بين الوزارات والهيئات، من أجل تحقيق أهداف الصحة العامة في المملكة.وسيقوم النظام بحماية وتشجيع الحفاظ على صحة الأفراد والعوائل والأوساط الاجتماعية، كما سيعمل على توفير إطار للحوكمة القانونية، وإعطاء الأدوار والمسؤوليات المختلفة لأصحاب المصلحة، حيث سيتم تنفيذ المشروع على ثلاثة مراحل، الأولى لدراسة الوضع الراهن للأنظمة والقوانين السعودية ، والثانية لوضع خطة تفصيلية لصياغة النظام، والثالثة لصياغة نظام الصحة العامة ولائحته التنفيذية.// انتهى //20:32ت م0255

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير الصحة يعلن البدء في إعداد نظام الصحة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.