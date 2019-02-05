السعودية اليوم / الجيش الجزائري يوقف العشرات من المهربين بمحافظتي تمنراست واليزي



الجزائر 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس

أعلن الجيش الجزائري توقيف 63 مهربًا في عمليات متفرقة بمحافظتي تمنراست واليزي جنوب البلاد.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أنه تم خلال العمليات مصادرة 9 مركبات رباعية الدفع وشاحنة و 33 مولدًا كهربائيًا و 29 مطرقة ضغط.

// انتهى //

20:29ت م

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الجزائر 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسأعلن الجيش الجزائري توقيف 63 مهربًا في عمليات متفرقة بمحافظتي تمنراست واليزي جنوب البلاد.وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أنه تم خلال العمليات مصادرة 9 مركبات رباعية الدفع وشاحنة و 33 مولدًا كهربائيًا و 29 مطرقة ضغط.// انتهى //20:29ت م0253

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