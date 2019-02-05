السعودية اليوم / بدء أعمال الندوة الدولية حول مساهمة البحث العلمي في مكافحة الإرهاب بتونس



تونس 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس

بدأت بالعاصمة التونسية اليوم، أعمال الندوة الدولية حول مساهمة البحث العلمي في مكافحة الإرهاب في المغرب العربي والاتحاد الأوروبي، بمشاركة مجموعة من الخبراء والباحثين في مجالات متعددة من 12 بلدًا.

وتهدف الندوة التي تستمر يومين إلى تبادل الخبرات والتجارب، وآخر مخرجات الدراسات والبحوث العلمية، لمجموعة من الخبراء والباحثين في مجالات متعددة، وذلك بغية معالجة ومكافحة ظاهرة الإرهاب بمقاربة متعددة الأبعاد.

وتشتمل أعمال الندوة على ورشات عمل وحلقات نقاش، تتمحور حول أهمية البحوث في مجال العلوم الاجتماعية، لتحليل واستباق ظاهرة الإرهاب، والتشريع لمكافحتها، فضلًا عن موضوع دور التدريب التطبيقي، وتعزيز الكفاءات في مجال الاستخبارات وعلوم الإجرام لمكافحة الإرهاب.

// انتهى //

20:28ت م

0252



تونس 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسبدأت بالعاصمة التونسية اليوم، أعمال الندوة الدولية حول مساهمة البحث العلمي في مكافحة الإرهاب في المغرب العربي والاتحاد الأوروبي، بمشاركة مجموعة من الخبراء والباحثين في مجالات متعددة من 12 بلدًا.وتهدف الندوة التي تستمر يومين إلى تبادل الخبرات والتجارب، وآخر مخرجات الدراسات والبحوث العلمية، لمجموعة من الخبراء والباحثين في مجالات متعددة، وذلك بغية معالجة ومكافحة ظاهرة الإرهاب بمقاربة متعددة الأبعاد.وتشتمل أعمال الندوة على ورشات عمل وحلقات نقاش، تتمحور حول أهمية البحوث في مجال العلوم الاجتماعية، لتحليل واستباق ظاهرة الإرهاب، والتشريع لمكافحتها، فضلًا عن موضوع دور التدريب التطبيقي، وتعزيز الكفاءات في مجال الاستخبارات وعلوم الإجرام لمكافحة الإرهاب.// انتهى //20:28ت م0252

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