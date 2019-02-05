السعودية | الأمير عبدالله بن بندر يستقبل أمراء الأفواج ووكلاءهم بوزارة الحرس الوطني

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:11 مساءً, 5 فبراير 2019 م

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني في مكتب سموه بالوزارة اليوم، أمراء الأفواج ووكلاءهم بوزارة الحرس الوطني.

ورحب سمو وزير الحرس الوطني بهم، مؤكدًا حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بالأفواج كونها إحدى الركائز المهمة بوزارة الحرس الوطني.

وقال سمو الأمير عبدالله بن بندر: إن أبوابنا ومكاتبنا مفتوحة للجميع، مشيدًا بالأدوار والمهام التي تؤديها الأفواج ضمن قوات الحرس الوطني، في المساهمة في أمن الوطن والدفاع عن مقدساته ومكتسباته.

كما استمع سموه لعددٍ من الآراء والمقترحات، التي ستسهم بمشيئة الله في تطوير الأفواج وآليات عملها.

من جهتهم عبر أمراء الأفواج ووكلاؤهم عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة لما توليه من اهتمام وحرص بأفواج الحرس الوطني.

حضر الاستقبال معالي نائب وزير الحرس الوطني الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري، ومعالي وكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري.

