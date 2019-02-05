السعودية | الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف يرعى حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي وزارة الداخلية

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:59 مساءً, 5 فبراير 2019 م

المناطق - واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي وزارة الداخلية الذي أقامته الوزارة تقديراً لجهودهم خلال السنوات التي قضوها في خدمة الدين والوطن.

وقد بدئ الحفل المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم ألقى اللواء المتقاعد علي بن سعيد الغامدي كلمة المتقاعدين ثمن فيها رعاية سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز للحفل، وقال:” إن خدمة الوطن لا ينهيها التقاعد الوظيفي فالوطن أرضنا فيه معاشنا نحافظ عليه ونفديه بأرواحنا ومانملك لأنه منبع الخير والعطاء والأمن والرخاء”.

وأضاف:” رسالتنا لمن بعدنا من الزملاء المدنيين والعسكريين ممن لازالوا على رأس العمل عليكم بالجد والإخلاص والمثابرة والحفاظ على الوطن ومقدراته”.

إثر ذلك ألقى سمو وزير الداخلية كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره لمنسوبي الوزارة وقطاعاتها الأمنية ممن أحيلوا للتقاعد على مابذلوه من جهود مباركة طيلة فترة عملهم بالوزارة.

وقال سموه مخاطباً المتقاعدين : ” إن علاقتكم بالوزارة والحاجة لخبراتكم مستمرة، حيث أن التقاعد عن العمل ليس إلا بداية لمرحلة جديدة تخدمون فيها دينكم ووطنكم ، ونحن على ثقة بأن كل فرد منكم يدرك هذا الواجب ويستشعر هذه المسؤولية وهو مانعهده فيكم ولمسناه من أسلافكم الذين كانوا على تواصل دائم بمراجعهم وقدموا آراءهم ومقترحاتهم التي يرون فيها ما يمكن أن يسهم في خدمة وطنهم بحكم ما اكتسبوه من تجارب وخبرات خلال عملهم بوزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية.

ودعا سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز في ختام كلمته الله عز وجل أن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان في ظل قيادته الرشيدة .

بعد ذلك صافح سموه المتقاعدين المحتفى بهم.

حضر حفل التكريم عدد من أصحاب السمو والمعالي وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية.

