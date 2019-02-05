شكرا لقرائتكم ملاحظات هامة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - خديجة آل مزهر - الباحة

أقام مجلس شباب الباحة بالتعاون، مع الهيئة العامة للمنشآت، برنامج الجلسات الإرشادية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب الأفكار والمهتمين بريادة الأعمال، حيث تناولت الجلسات نصائح عن كيفية تحقيق النجاح في المشاريع ومفاتيح الحصول على دعم لمشاريعهم، وذلك من خلال توفير حزمة من الخدمات والموارد التي تشمل توفير مساحات للعمل، وخدمات لتطوير الأعمال.

وقدم الدكتور زياد الزايدي، نصائح بهدف وصول رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أهدافهم، والتخلص من التحديات التي قد تعرقل أو تفشل مشاريعهم، موضحًا أن رؤية المملكة 2030 منحت فرصًا استثمارية واعدة ضمن قاعات خدمية واسعة في المملكة.

ومن ضمن النصائح التي قدمها، ضرورة الخروج بفكرة تميز بها مشروعك، فضلًا عن الصفة القانونية، وتسجيل المشروع، وكذلك الإلمام بالأنظمة والقوانين، واختيار فريق العمل بعناية فائقة، وتوازن القوى بين شركاء المشروع، وقدرة الفريق على إدارة المشروع، وغيرها من النصائح الأخرى التي تعزز من قيمة المشروع وتجعله أكثر قدرة على تخطي معوقات النجاح، وكسب رضا العملاء.

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