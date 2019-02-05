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شكرا لقرائتكم متحرشو جوري مول الأربعة سقطوا بقبضة شرطة الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الطائف
ألقت شرطة الطائف القبض على أربعة سعوديين تورطوا في التحرش بالفتيات قرب سوق تجاري في الطائف.
وصرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه عند الساعة ٣:١٥ من ظهر يوم أمس الاثنين الموافق ١٤٤٠/٥/٢٩هـ تمت مباشرة بلاغ عن تعرض فتيات للتحرش من قبل مجموعة من الأشخاص بجوار سوق جوري مول بمحافظة الطائف ، حيث تم بتوفيق الله تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم ، وعددهم أربعة سعوديين في العقد الثالث من العمر ، وقد جرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية .
وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها .
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