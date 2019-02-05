مشاريع جديدة وأخرى مُنتظرة في بارق ومشاهد توثق الجهود

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بارق
تواصل بلدية محافظة بارق أعمالها؛ بتنفيذ عدد من المشروعات التي شرعت بتنفيذها مطلع الشهر الماضي في المحافظة والمراكز التابعة لها.
وأوضح رئيس البلدية، أحمد بن عوض البارقي، أن هذه المشروعات تأتي ضمن مشروعات المبادرات التي تشمل مبنى المسرح المغلق وممشى القرية التراثية والمطل بجبال.
وأفاد البارقي بأن البلدية نفذت حديقة مبنى المركز الحضاري والملعب الرياضي في مركز ثلوث المنظر، مستمرة من حيث بناء أرصفة الحديقة، وتسوية البلاط، وتركيب قواعد أعمدة الإنارة والتمديدات الكهربائية لها وإنشاء دورات المياه.
وبين أن البلدية بدأت أعمال السفلتة للطريق المؤدي للمجمعات التعليمية بمركز ثلوث المنظر، مضيفًا أن العمل جارٍ في مشروعات الحديقة والملعب الرياضي بمركز ضحى سيالة والسليم في جمعة ربيعة، حيث بناء الأرصفة وتركيب البلاط وأعمدة الإنارة للملعب وزراعته بالنجيلة الصناعية.
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