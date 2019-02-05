الان تتابع القبض على 4 مواطنين تحرشوا بمجموعة من الفتيات في الطائف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-مكة

ألقت شرطة الطائف،اليوم،القبض على 4 مواطنين في العقد الثالث من العمر بعد ثبوت تورطهم في حادثة تحرش بمجموعة من الفتيات جوار سوق جوري مول

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه عند الساعة ٣:١٥ من ظهر يوم امس الاثنين الموافق ١٤٤٠/٥/٢٩هـ تعرضت مجموعه من الفتيات للتحرش من قبل مجموعه من الاشخاص بجوار سوق جوري مول بمحافظة الطائف ، وبمتابعة الجريمة والبحث والاستدلال عن مرتكبيها ، تم تحديد هويتهم والقبض عليهم ، وهم 4 سعوديين في العقد الثالث من العمر ،و جرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظاميه .

وتؤكد شرطة منطقة مكة المكرمة حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها .