، الصندوق الأسود القطري ،

محمد بن مسعود - الدمام - عشرات المحطات الفضائية وقنوات اليوتيوب تقذف على بلدي وقياداتها حممًا من الأكاذيب،يتطاير شرهم في كل حدب وصوب من باب الحقد والغل ليس إلا.

أعداؤنا لا يريدون لنا راحة البال.. إنهم ينكرون علينا أبسط الحقوق في الاستمتاع بمواقعنا الأثرية على ترابنا الوطني، منها فعاليات "شتاء طنطورة" الترفيهية بأقصى الشمال الغربي للمملكة حيث مدينة العلا الغنية بالشواهد التاريخية العريقة.. لن نخترع العجلة؛ فقديمًا كان عندنا دور للسينما ومسارح (أيام الأبيض والأسود)، كذلك كانت تقام عندنا حفلات طرب برعاية جمعيات الثقافة والفنون.

كم أنت عظيمة "يالسعودية".. من غيرتهم وحقدهم يحسبون حتى الأنفاس على كل ما هو سعودي؛ يمارون ويجادلون بالباطل.

فجور في الخصومة، ثم خروج عن الحق متعمدين قلب الحقائق حتى يصير الحق باطلاً، والباطل حقًّا.

فالفاجر إنسان صاحب خصام وجدال، قوي المعارضة بالباطل والحجة الواهية، فإذا أتيته من هنا نزع بحجة باطلة من هنا.

من التسريبات الجديدة للصندوق الأسود تصريحات مدرب المنتخب الإيراني كارلوس كيروش الذي قال: إن إيران ليس لديها القدرة المالية للصرف على الفرق الرياضية؛ فقد تكفل الاتحاد القطري لكرة القدم بدفع أجور ومكافآت الجهاز الفني والإداري والطبي مع تكاليف المعسكرات الخارجية والمباريات الودية. قطر هي من دفع تكاليف مشاركة المنتخب الإيراني في كأس آسيا الأخيرة.

إن من يعبث بموارد الشعب القطري من أجل زعزعة الأمن والسلم العالميَّين لا يخجل ويوجل أن يمول تمرد الحوثيين على الشرعية في اليمن لاستنزاف مواردنا وثرواتنا. كذلك تنفق قطر على البعثات الدبلوماسية الإيرانية في الخارج. ومن التسريبات تمويل تنقلات خبيرة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسانأغنيس كالامار مؤخرًا للتحريض على تدويل قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

المال القطري يغطي نفقات جميع المنظمات والحركات المحظورة دوليًّا والمارقين من جهة،ومن جهة أخرى تمثل دور الضحية الوديعة الجانحة للسلم.