، شاهد.. "عبدالله بن بندر" ينوه بدور الأفواج المهم بالحرس الوطني ،

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استقبل وزير الحرس الوطني، الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، في مكتبه بالوزارة اليوم أمراء الأفواج ووكلاءهم بوزارة الحرس الوطني.
ورحب وزير الحرس الوطني بهم، وأكد حرص واهتمام حكومة السعودية بالأفواج؛ كونها إحدى الركائز المهمة بوزارة الحرس الوطني.
وقال الأمير عبد الله بن بندر إن أبوابنا ومكاتبنا مفتوحة للجميع، مشيدًا بالأدوار والمهام التي تؤديها الأفواج ضمن قوات الحرس الوطني، وذلك في المساهمة في أمنالوطن، والدفاع عن مقدساته ومكتسباته. كما استمع إلى عدد من الآراء والمقترحات التي ستسهم - بمشيئة الله - في تطوير الأفواج وآليات عملها.
من جهتهم، عبَّر أمراء الأفواج ووكلاؤهم عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة لما توليه من اهتمام وحرص بأفواج الحرس الوطني.
حضر الاستقبال نائب وزير الحرس الوطني عبد المحسن بن عبد العزيز التويجري، ووكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري.
شاهد.. "عبدالله بن بندر" ينوه بدور الأفواج المهم بالحرس الوطنيعيسى الحربي الخليج 365 2019-02-05
استقبل وزير الحرس الوطني، الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، في مكتبه بالوزارة اليوم أمراء الأفواج ووكلاءهم بوزارة الحرس الوطني.
ورحب وزير الحرس الوطني بهم، وأكد حرص واهتمام حكومة السعودية بالأفواج؛ كونها إحدى الركائز المهمة بوزارة الحرس الوطني.
وقال الأمير عبد الله بن بندر إن أبوابنا ومكاتبنا مفتوحة للجميع، مشيدًا بالأدوار والمهام التي تؤديها الأفواج ضمن قوات الحرس الوطني، وذلك في المساهمة في أمنالوطن، والدفاع عن مقدساته ومكتسباته. كما استمع إلى عدد من الآراء والمقترحات التي ستسهم - بمشيئة الله - في تطوير الأفواج وآليات عملها.
من جهتهم، عبَّر أمراء الأفواج ووكلاؤهم عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة لما توليه من اهتمام وحرص بأفواج الحرس الوطني.
حضر الاستقبال نائب وزير الحرس الوطني عبد المحسن بن عبد العزيز التويجري، ووكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري.
05 فبراير 2019 - 30 جمادى الأول 1440
08:26 PM
استقبل الأمراء والوكلاء وأكد حرص القيادة عليهم
استقبل وزير الحرس الوطني، الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، في مكتبه بالوزارة اليوم أمراء الأفواج ووكلاءهم بوزارة الحرس الوطني.
ورحب وزير الحرس الوطني بهم، وأكد حرص واهتمام حكومة السعودية بالأفواج؛ كونها إحدى الركائز المهمة بوزارة الحرس الوطني.
وقال الأمير عبد الله بن بندر إن أبوابنا ومكاتبنا مفتوحة للجميع، مشيدًا بالأدوار والمهام التي تؤديها الأفواج ضمن قوات الحرس الوطني، وذلك في المساهمة في أمنالوطن، والدفاع عن مقدساته ومكتسباته. كما استمع إلى عدد من الآراء والمقترحات التي ستسهم - بمشيئة الله - في تطوير الأفواج وآليات عملها.
من جهتهم، عبَّر أمراء الأفواج ووكلاؤهم عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة لما توليه من اهتمام وحرص بأفواج الحرس الوطني.
حضر الاستقبال نائب وزير الحرس الوطني عبد المحسن بن عبد العزيز التويجري، ووكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري.
، شاهد.. "عبدالله بن بندر" ينوه بدور الأفواج المهم بالحرس الوطني ،
المصدر : الخليج 365
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