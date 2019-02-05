، خبراء يحذرون: حيلة ماكرة من "الواتساب" تسرق أموالك ،

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حذر خبراء الاتصالات تحذيراً لمستخدمي "واتساب" من عملية احتيال خطيرة قد تؤدي إلى اختراق حساباتهم واستخدامها لأغراض السرقة، وربما سحب أموالهم الخاصة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة الوفد المصرية، نقلاً عن الـ "ذا صن" البريطانية فإن هذا التحذير يأتي في الوقت الذي يتلقى فيه البريطانيون العديد من التحذيرات في اليوم العالمي للإنترنت الآمن، وهو حدث سنوي يذكّر مستخدمي الشبكة العنكبوتية بمخاطر القرصنة والجرائم الإلكترونية.
وذكرت الصحيفة أن التطبيقات الشائعة، مثل واتساب ليست ملاذا للمستخدمين، حيث يستغل المحتالون حسابات المستخدمين العاديين، لإجراء حيل ماكرة، وقد يرسلون للمستخدم رسالة يطلبون فيها رمز التحقق الخاص بالواتساب، الذي نتلقاه عادة عند إنشاء حساب على التطبيق للتحقق من صاحب رقم الهاتف.
وأضافت أنه بمجرد أن يحصل المتسللون على الرمز، يصبح بإمكانهم التحكم في حسابك، ويمكنهم بعد ذلك استخدام ملف التعريف الخاص بك لخداع أصدقائك وعائلتك للحصول على أموال من حساباتهم الخاصة.
خبراء يحذرون: حيلة ماكرة من "الواتساب" تسرق أموالكصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-05
حذر خبراء الاتصالات تحذيراً لمستخدمي "واتساب" من عملية احتيال خطيرة قد تؤدي إلى اختراق حساباتهم واستخدامها لأغراض السرقة، وربما سحب أموالهم الخاصة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة الوفد المصرية، نقلاً عن الـ "ذا صن" البريطانية فإن هذا التحذير يأتي في الوقت الذي يتلقى فيه البريطانيون العديد من التحذيرات في اليوم العالمي للإنترنت الآمن، وهو حدث سنوي يذكّر مستخدمي الشبكة العنكبوتية بمخاطر القرصنة والجرائم الإلكترونية.
وذكرت الصحيفة أن التطبيقات الشائعة، مثل واتساب ليست ملاذا للمستخدمين، حيث يستغل المحتالون حسابات المستخدمين العاديين، لإجراء حيل ماكرة، وقد يرسلون للمستخدم رسالة يطلبون فيها رمز التحقق الخاص بالواتساب، الذي نتلقاه عادة عند إنشاء حساب على التطبيق للتحقق من صاحب رقم الهاتف.
وأضافت أنه بمجرد أن يحصل المتسللون على الرمز، يصبح بإمكانهم التحكم في حسابك، ويمكنهم بعد ذلك استخدام ملف التعريف الخاص بك لخداع أصدقائك وعائلتك للحصول على أموال من حساباتهم الخاصة.
05 فبراير 2019 - 30 جمادى الأول 1440
08:21 PM
احتيالات خطيرة يقوم بها "هاكرز"
حذر خبراء الاتصالات تحذيراً لمستخدمي "واتساب" من عملية احتيال خطيرة قد تؤدي إلى اختراق حساباتهم واستخدامها لأغراض السرقة، وربما سحب أموالهم الخاصة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة الوفد المصرية، نقلاً عن الـ "ذا صن" البريطانية فإن هذا التحذير يأتي في الوقت الذي يتلقى فيه البريطانيون العديد من التحذيرات في اليوم العالمي للإنترنت الآمن، وهو حدث سنوي يذكّر مستخدمي الشبكة العنكبوتية بمخاطر القرصنة والجرائم الإلكترونية.
وذكرت الصحيفة أن التطبيقات الشائعة، مثل واتساب ليست ملاذا للمستخدمين، حيث يستغل المحتالون حسابات المستخدمين العاديين، لإجراء حيل ماكرة، وقد يرسلون للمستخدم رسالة يطلبون فيها رمز التحقق الخاص بالواتساب، الذي نتلقاه عادة عند إنشاء حساب على التطبيق للتحقق من صاحب رقم الهاتف.
وأضافت أنه بمجرد أن يحصل المتسللون على الرمز، يصبح بإمكانهم التحكم في حسابك، ويمكنهم بعد ذلك استخدام ملف التعريف الخاص بك لخداع أصدقائك وعائلتك للحصول على أموال من حساباتهم الخاصة.
، خبراء يحذرون: حيلة ماكرة من "الواتساب" تسرق أموالك ،
المصدر : الخليج 365
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