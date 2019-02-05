، قبل الانسحاب.. الولايات المتحدة تؤكد: داعش سيفقد جميع أراضيه بسوريا ،

محمد بن مسعود - الدمام - يسيطر حاليًّا على أقل من 20 ميلًا مربعًا من الأراضي

أكد قائد القيادة الوسطى الأميركية، الجنرال جوزيف فوتيل، اليوم؛ أن تنظيم داعش الإرهابي سيفقد جميع الأراضي التي يسيطر عليها في سوريا، قبل انسحاب القوات الأميركية من هناك.

وبحسب "سكاي نيوز" فقد ذكر فوتيل أن تنظيم داعش يسيطر حاليًّا، على أقل من 20 ميلًا مربعًا من الأراضي السورية، مضيفًا: "سيخسر الأراضي المتبقية قبل الانسحاب الأميركي من سوريا".

وتوقّع فوتيل أن تكتمل هزيمة داعش قبل إتمام انسحابنا.. ولكن ربما يحضرون بعدها لإعادة تنظيم أنفسهم وشن هجمات جديدة ضدنا، مبينًا أن داعش في سوريا "لا يزال لديه قادة ومقاتلون ووسطاء وموارد، حتى في ظل حالة التشتت والتفكك التي تحيط بالتنظيم".