، اجتماع نادر.. "طالبان" تطالب بدستور جديد لأفغانستان ،

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طالبت حركة طالبان بوضع دستور جديد لأفغانستان، ووعدت بتطبيق "نظام إسلامي شامل" لحكم البلد المضطرب، وذلك في اجتماع نادر لسياسيين أفغان كبار في روسيا اليوم الثلاثاء، استُثنيت منه حكومة كابول.
واعتبر شير محمد عباس ستانيكزاي الذي يرأس وفد طالبان أن "دستور حكومة كابول باطل، وجرى استيراده من الغرب، ويعد عائقاً أمام السلام".
وأضاف أن الدستور الجديد سيضعه علماء دين مسلمون.
ووفقاً لـ"فرانس برس"، يأتي طرح الحركة المسلحة لبرنامجها السياسي في موسكو أمام عدد من أكثر القادة الأفغان نفوذاً، بعد أسبوع من إجراء طالبان محادثات غير مسبوقة استمرت ستة أيام مع مفاوضين أمريكيين في الدوحة بشأن إنهاء الحرب المستمرة منذ 17 عاماً.
واستثنت محادثات الدوحة وموسكو على اختلافهما، الحكومة الأفغانية؛ إذ يزداد تهميش الرئيس أشرف غني من المفاوضات الرئيسية للسلام في بلاده.
وشهد اجتماع موسكو -الذي يعد الأهم مع سياسيين أفغان في الذاكرة المعاصرة- تأدية وفد طالبان الصلاة مع أشد أعدائهم، وبينهم الرئيس السابق حميد كرزاي، خلال المحادثات التي ناقش فيها المسؤولون رؤيتهم للمستقبل.
اجتماع نادر.. "طالبان" تطالب بدستور جديد لأفغانستانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-05
طالبت حركة طالبان بوضع دستور جديد لأفغانستان، ووعدت بتطبيق "نظام إسلامي شامل" لحكم البلد المضطرب، وذلك في اجتماع نادر لسياسيين أفغان كبار في روسيا اليوم الثلاثاء، استُثنيت منه حكومة كابول.
واعتبر شير محمد عباس ستانيكزاي الذي يرأس وفد طالبان أن "دستور حكومة كابول باطل، وجرى استيراده من الغرب، ويعد عائقاً أمام السلام".
وأضاف أن الدستور الجديد سيضعه علماء دين مسلمون.
ووفقاً لـ"فرانس برس"، يأتي طرح الحركة المسلحة لبرنامجها السياسي في موسكو أمام عدد من أكثر القادة الأفغان نفوذاً، بعد أسبوع من إجراء طالبان محادثات غير مسبوقة استمرت ستة أيام مع مفاوضين أمريكيين في الدوحة بشأن إنهاء الحرب المستمرة منذ 17 عاماً.
واستثنت محادثات الدوحة وموسكو على اختلافهما، الحكومة الأفغانية؛ إذ يزداد تهميش الرئيس أشرف غني من المفاوضات الرئيسية للسلام في بلاده.
وشهد اجتماع موسكو -الذي يعد الأهم مع سياسيين أفغان في الذاكرة المعاصرة- تأدية وفد طالبان الصلاة مع أشد أعدائهم، وبينهم الرئيس السابق حميد كرزاي، خلال المحادثات التي ناقش فيها المسؤولون رؤيتهم للمستقبل.
05 فبراير 2019 - 30 جمادى الأول 1440
08:14 PM
المشاركون ناقشوا رؤيتهم للمستقبل
طالبت حركة طالبان بوضع دستور جديد لأفغانستان، ووعدت بتطبيق "نظام إسلامي شامل" لحكم البلد المضطرب، وذلك في اجتماع نادر لسياسيين أفغان كبار في روسيا اليوم الثلاثاء، استُثنيت منه حكومة كابول.
واعتبر شير محمد عباس ستانيكزاي الذي يرأس وفد طالبان أن "دستور حكومة كابول باطل، وجرى استيراده من الغرب، ويعد عائقاً أمام السلام".
وأضاف أن الدستور الجديد سيضعه علماء دين مسلمون.
ووفقاً لـ"فرانس برس"، يأتي طرح الحركة المسلحة لبرنامجها السياسي في موسكو أمام عدد من أكثر القادة الأفغان نفوذاً، بعد أسبوع من إجراء طالبان محادثات غير مسبوقة استمرت ستة أيام مع مفاوضين أمريكيين في الدوحة بشأن إنهاء الحرب المستمرة منذ 17 عاماً.
واستثنت محادثات الدوحة وموسكو على اختلافهما، الحكومة الأفغانية؛ إذ يزداد تهميش الرئيس أشرف غني من المفاوضات الرئيسية للسلام في بلاده.
وشهد اجتماع موسكو -الذي يعد الأهم مع سياسيين أفغان في الذاكرة المعاصرة- تأدية وفد طالبان الصلاة مع أشد أعدائهم، وبينهم الرئيس السابق حميد كرزاي، خلال المحادثات التي ناقش فيها المسؤولون رؤيتهم للمستقبل.
، اجتماع نادر.. "طالبان" تطالب بدستور جديد لأفغانستان ،
المصدر : الخليج 365
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