، القبض على أربعة أشخاص تحرشوا بمجموعة فتيات جوار مول بالطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - ‏‫صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه عند الساعة ٣:١٥ من ظهر يوم أمس الاثنين الموافق ١٤٤٠/٥/٢٩هـ تعرضت مجموعة من الفتيات للتحرش من قبل مجموعة من الأشخاص بجوار سوق جوري مول بمحافظة الطائف، وبمتابعة الجريمة والبحث والاستدلال عن مرتكبيها، تم بتوفيق الله تحديد هويتهم والقبض عليهم، عددهم أربعة سعوديين في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية.

وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.