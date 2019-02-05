، شاهد.. كليات الجامعة بالأفلاج تنظم برنامجاً تعريفياً لطلابها الجدد ،

محمد بن مسعود - الدمام - استهدف الطلاب الملتحقين بالدراسة في الفصل الثاني

نظّمت كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في الأفلاج، اليوم، برنامجاً تعريفياً لطلابها المستجدين بالفصل الدراسي الثاني.

جاء هذا بهدف التكيف مع متطلبات الدراسة الجامعية وإدراك اللوائح الأكاديمية.

وكانت كليات الجامعة، بمتابعة المشرف العام على كليات الأفلاج الدكتور مسفر بن محماس الدوسري؛ شرعت في تنفيذ برنامج تعريفي لطلاب الكليات الجدد الملتحقين بالدراسة الجامعة الفصل الثاني.

تضمّن البرنامج عدداً من الفقرات التي تهم الطلبة في حياتهم الجامعية ومحاضرة توعوية عن القوانين والأنظمة ومعرفة المواهب التي يتميز بها الطلاب لصقلها وتنميتها، وشرح عن المعدل الفصلي "التراكمي" خلال مسيرة الطالب الجامعية.

كما تضمنت فقرات البرنامج التعريفي تدوين المواهب والهوايات لدى كل طالب من خلال نماذج تم تعبئتها من قبلهم، وعن قسم القبول والتسجيل أيضاً، وعرض عن مرفقات الجامعة والأنشطة اللاصفية التي يتم تنفيذها بوحدة الأنشطة الطلابية، وغيرها من الفقرات التثقيفية عن التعليم الجامعي وبرامج كليات الجامعة.