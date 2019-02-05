، بعد تنسيق الهيئة والشرطة.. إتلاف عدة مصانع للخمور بالرياض ،

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ساهم تنسيق وتعاون هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، وشرطة المنطقة؛ في إتلاف عدة مصانع للخمور والمسكرات داخل أحياء بمدينة الرياض، تديرها مجموعة من العمالة الوافدة، ومجموع عددهم ١١ رجلاً وامرأة ويقيمون بصورة غير نظامية.
وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، أن فرع الهيئة بمدينة الرياض تلقى بلاغاً عن مواقع المصانع المذكورة وتمت إحالته للمراكز حسب الاختصاص المكاني، وتم التنسيق مع الشرطة لاستكمال إجراءات ضبطها.
وأضاف السبر أنه وُجد بداخل المصانع أدوات التصنيع، وكميات من الخمور جاهزة للترويج بلغت 82,236 لتراً تم إتلافها من قبل الجهة المعنية.
بعد تنسيق الهيئة والشرطة.. إتلاف عدة مصانع للخمور بالرياضذياب الشمري الخليج 365 2019-02-05
ساهم تنسيق وتعاون هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، وشرطة المنطقة؛ في إتلاف عدة مصانع للخمور والمسكرات داخل أحياء بمدينة الرياض، تديرها مجموعة من العمالة الوافدة، ومجموع عددهم ١١ رجلاً وامرأة ويقيمون بصورة غير نظامية.
وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، أن فرع الهيئة بمدينة الرياض تلقى بلاغاً عن مواقع المصانع المذكورة وتمت إحالته للمراكز حسب الاختصاص المكاني، وتم التنسيق مع الشرطة لاستكمال إجراءات ضبطها.
وأضاف السبر أنه وُجد بداخل المصانع أدوات التصنيع، وكميات من الخمور جاهزة للترويج بلغت 82,236 لتراً تم إتلافها من قبل الجهة المعنية.
05 فبراير 2019 - 30 جمادى الأول 1440
07:59 PM
بلغت 82,236 لترًا وجاهزة للترويج
ساهم تنسيق وتعاون هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، وشرطة المنطقة؛ في إتلاف عدة مصانع للخمور والمسكرات داخل أحياء بمدينة الرياض، تديرها مجموعة من العمالة الوافدة، ومجموع عددهم ١١ رجلاً وامرأة ويقيمون بصورة غير نظامية.
وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، أن فرع الهيئة بمدينة الرياض تلقى بلاغاً عن مواقع المصانع المذكورة وتمت إحالته للمراكز حسب الاختصاص المكاني، وتم التنسيق مع الشرطة لاستكمال إجراءات ضبطها.
وأضاف السبر أنه وُجد بداخل المصانع أدوات التصنيع، وكميات من الخمور جاهزة للترويج بلغت 82,236 لتراً تم إتلافها من قبل الجهة المعنية.
، بعد تنسيق الهيئة والشرطة.. إتلاف عدة مصانع للخمور بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
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