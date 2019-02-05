، "الرويلي" يرعى حفل الألعاب الرياضية الـ 17 للقوات المسلحة.. غدًا ،

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يرعى رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، مساء غد الأربعاء، حفل افتتاح دورة الألعاب الرياضية السابعة عشرة للقوات المسلحة، في الصالة الرياضية بمعهد قوات الدفاع الجوي بجدة.
وأوضح رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة المشرف العام على الدورة اللواء الركن محمد بن عبد الخالق الغامدي أن المنافسات ستقام خلال الفترة من ١- ٣٠ /٦ /١٤٤٠هـ، على ملاعب ومنشآت معهد قوات الدفاع الجوي وتضم 14 لعبة تشمل: كرة القدم، كرة القدم للصالات، كرة السلة، كرة الطائرة، كرة اليد، ألعاب القوى، السباحة، كرة الطاولة، الكاراتيه، التايكواندو، الجودو، رفع الأثقال، اختراق الضاحية، بمشاركة منتخبات أفرع القوات المسلحة ورئاسة الحرس الملكي.
يذكر أن الدورة يشارك بها عدد كبير من أبطال المملكة بمختلف الألعاب، وذلك في إطار اهتمام القوات المسلحة بمنسوبيها ورفع المستوى اللياقي والبدني.
"الرويلي" يرعى حفل الألعاب الرياضية الـ 17 للقوات المسلحة.. غدًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-05
يرعى رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، مساء غد الأربعاء، حفل افتتاح دورة الألعاب الرياضية السابعة عشرة للقوات المسلحة، في الصالة الرياضية بمعهد قوات الدفاع الجوي بجدة.
وأوضح رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة المشرف العام على الدورة اللواء الركن محمد بن عبد الخالق الغامدي أن المنافسات ستقام خلال الفترة من ١- ٣٠ /٦ /١٤٤٠هـ، على ملاعب ومنشآت معهد قوات الدفاع الجوي وتضم 14 لعبة تشمل: كرة القدم، كرة القدم للصالات، كرة السلة، كرة الطائرة، كرة اليد، ألعاب القوى، السباحة، كرة الطاولة، الكاراتيه، التايكواندو، الجودو، رفع الأثقال، اختراق الضاحية، بمشاركة منتخبات أفرع القوات المسلحة ورئاسة الحرس الملكي.
يذكر أن الدورة يشارك بها عدد كبير من أبطال المملكة بمختلف الألعاب، وذلك في إطار اهتمام القوات المسلحة بمنسوبيها ورفع المستوى اللياقي والبدني.
05 فبراير 2019 - 30 جمادى الأول 1440
07:52 PM
تضم 14 لعبة منها كرة القدم والكاراتيه
يرعى رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، مساء غد الأربعاء، حفل افتتاح دورة الألعاب الرياضية السابعة عشرة للقوات المسلحة، في الصالة الرياضية بمعهد قوات الدفاع الجوي بجدة.
وأوضح رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة المشرف العام على الدورة اللواء الركن محمد بن عبد الخالق الغامدي أن المنافسات ستقام خلال الفترة من ١- ٣٠ /٦ /١٤٤٠هـ، على ملاعب ومنشآت معهد قوات الدفاع الجوي وتضم 14 لعبة تشمل: كرة القدم، كرة القدم للصالات، كرة السلة، كرة الطائرة، كرة اليد، ألعاب القوى، السباحة، كرة الطاولة، الكاراتيه، التايكواندو، الجودو، رفع الأثقال، اختراق الضاحية، بمشاركة منتخبات أفرع القوات المسلحة ورئاسة الحرس الملكي.
يذكر أن الدورة يشارك بها عدد كبير من أبطال المملكة بمختلف الألعاب، وذلك في إطار اهتمام القوات المسلحة بمنسوبيها ورفع المستوى اللياقي والبدني.
، "الرويلي" يرعى حفل الألعاب الرياضية الـ 17 للقوات المسلحة.. غدًا ،
المصدر : الخليج 365
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