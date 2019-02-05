، ختام "الميركاتو الشتوي".. "الهلال" الأفضل دوماً في انتقاء محترفيه ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أغلقت بالأمس فترة الانتقالات الشتوية في الكرة السعودية، بعد أن حاولت كافة الأندية تدعيم فرقها، حيث نجحت في بعض اللاعبين وفشلت في آخرين .
الملاحظ أنه وفي كل فترة انتقالات دائماً ما يكون الهلال على موعد مع صفقة أو اثنين تكون حديث الوسط الرياضي السعودي خاصة والعالمي بصفةٍ عامة .
أهم ما يميز مسؤولي الهلال أنهم يحددون احتياجاتهم ومن ثم يبدأون في ترتيب أولوياتهم بشأن اللاعبين المحترفين والذين دائماً ما يكونون من العيار الثقيل .
في الميركاتو الصيفي الماضي نجح مسؤولو الهلال في التعاقد مع هداف الدوري حتى الآن بافيتمبي غوميز والجناح البيروفي المذهل كاريلو .
في الميركاتو الحالي ورغم أن الفريق لا ينقصه الكثير إلا أن إدارة الهلال تأبى إلا أن تكون دائماً في القمة.. الإيطالي جيوفنكو "النملة الذرية" ينضم للهلال ويصبح حديث الصحف العالمية.
ووسط هذه الكوكبة من النجوم سيجد الجهاز الفني للفريق حرجاً عندما يختار الرباعي الأجنبي الذي سيشارك في الآسيوية، إذ ضمن غوميز وديجينيك مركزيهما فيما سيكون الخيار بين الثلاثي كارلوس إدواردو وجيوفينكو وأندريه كاريلو لاختيار اثنين منهما .
ختام "الميركاتو الشتوي".. "الهلال" الأفضل دوماً في انتقاء محترفيهمحمد السيّد الخليج 365 2019-02-05
أغلقت بالأمس فترة الانتقالات الشتوية في الكرة السعودية، بعد أن حاولت كافة الأندية تدعيم فرقها، حيث نجحت في بعض اللاعبين وفشلت في آخرين .
الملاحظ أنه وفي كل فترة انتقالات دائماً ما يكون الهلال على موعد مع صفقة أو اثنين تكون حديث الوسط الرياضي السعودي خاصة والعالمي بصفةٍ عامة .
أهم ما يميز مسؤولي الهلال أنهم يحددون احتياجاتهم ومن ثم يبدأون في ترتيب أولوياتهم بشأن اللاعبين المحترفين والذين دائماً ما يكونون من العيار الثقيل .
في الميركاتو الصيفي الماضي نجح مسؤولو الهلال في التعاقد مع هداف الدوري حتى الآن بافيتمبي غوميز والجناح البيروفي المذهل كاريلو .
في الميركاتو الحالي ورغم أن الفريق لا ينقصه الكثير إلا أن إدارة الهلال تأبى إلا أن تكون دائماً في القمة.. الإيطالي جيوفنكو "النملة الذرية" ينضم للهلال ويصبح حديث الصحف العالمية.
ووسط هذه الكوكبة من النجوم سيجد الجهاز الفني للفريق حرجاً عندما يختار الرباعي الأجنبي الذي سيشارك في الآسيوية، إذ ضمن غوميز وديجينيك مركزيهما فيما سيكون الخيار بين الثلاثي كارلوس إدواردو وجيوفينكو وأندريه كاريلو لاختيار اثنين منهما .
05 فبراير 2019 - 30 جمادى الأول 1440
07:14 PM
أغلقت بالأمس فترة الانتقالات الشتوية في الكرة السعودية، بعد أن حاولت كافة الأندية تدعيم فرقها، حيث نجحت في بعض اللاعبين وفشلت في آخرين .
الملاحظ أنه وفي كل فترة انتقالات دائماً ما يكون الهلال على موعد مع صفقة أو اثنين تكون حديث الوسط الرياضي السعودي خاصة والعالمي بصفةٍ عامة .
أهم ما يميز مسؤولي الهلال أنهم يحددون احتياجاتهم ومن ثم يبدأون في ترتيب أولوياتهم بشأن اللاعبين المحترفين والذين دائماً ما يكونون من العيار الثقيل .
في الميركاتو الصيفي الماضي نجح مسؤولو الهلال في التعاقد مع هداف الدوري حتى الآن بافيتمبي غوميز والجناح البيروفي المذهل كاريلو .
في الميركاتو الحالي ورغم أن الفريق لا ينقصه الكثير إلا أن إدارة الهلال تأبى إلا أن تكون دائماً في القمة.. الإيطالي جيوفنكو "النملة الذرية" ينضم للهلال ويصبح حديث الصحف العالمية.
ووسط هذه الكوكبة من النجوم سيجد الجهاز الفني للفريق حرجاً عندما يختار الرباعي الأجنبي الذي سيشارك في الآسيوية، إذ ضمن غوميز وديجينيك مركزيهما فيما سيكون الخيار بين الثلاثي كارلوس إدواردو وجيوفينكو وأندريه كاريلو لاختيار اثنين منهما .
، ختام "الميركاتو الشتوي".. "الهلال" الأفضل دوماً في انتقاء محترفيه ،
المصدر : الخليج 365
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