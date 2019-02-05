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محمد بن مسعود - الدمام - قلد مدير شرطة محافظة الأفلاج العقيد عبد الله اللحيدان، بمكتبه، ظهر اليوم الثلاثاء؛ عبد الله آل راجح، رتبة "رئيس رقباء"، بعد صدور قرار ترقيته.
وهنأ "اللحيدان"، "آل راجح" بهذه الترقية، متمنيًا له التوفيق والنجاح، وأن تكون عونًا له في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
"آل راجح" رئيسًا لرقباء شرطة الأفلاجصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-05
قلد مدير شرطة محافظة الأفلاج العقيد عبد الله اللحيدان، بمكتبه، ظهر اليوم الثلاثاء؛ عبد الله آل راجح، رتبة "رئيس رقباء"، بعد صدور قرار ترقيته.
وهنأ "اللحيدان"، "آل راجح" بهذه الترقية، متمنيًا له التوفيق والنجاح، وأن تكون عونًا له في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
05 فبراير 2019 - 30 جمادى الأول 1440
07:19 PM
قلد مدير شرطة محافظة الأفلاج العقيد عبد الله اللحيدان، بمكتبه، ظهر اليوم الثلاثاء؛ عبد الله آل راجح، رتبة "رئيس رقباء"، بعد صدور قرار ترقيته.
وهنأ "اللحيدان"، "آل راجح" بهذه الترقية، متمنيًا له التوفيق والنجاح، وأن تكون عونًا له في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
، "آل راجح" رئيسًا لرقباء شرطة الأفلاج ،
المصدر : الخليج 365
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