، "آل راجح" رئيسًا لرقباء شرطة الأفلاج ،

محمد بن مسعود - الدمام - قلد مدير شرطة محافظة الأفلاج العقيد عبد الله اللحيدان، بمكتبه، ظهر اليوم الثلاثاء؛ عبد الله آل راجح، رتبة "رئيس رقباء"، بعد صدور قرار ترقيته.

وهنأ "اللحيدان"، "آل راجح" بهذه الترقية، متمنيًا له التوفيق والنجاح، وأن تكون عونًا له في خدمة الدين ثم المليك والوطن.