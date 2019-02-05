، "الغنام" يفتتح ملتقى التعلّم النشط بالسويدي ،

محمد بن مسعود - الدمام - دشّن مساعد المدير العام لتعليم الرياض للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام ملتقى التعلم النشط الذي ينظمه مكتب التعليم بالسويدي، بحضور مدير الإشراف التربوي بتعليم منطقة الرياض خالد الدوسري، وذلك بمدرسة سفيان بن عيينه.

‏وبدأ اللقاء بالسلام الوطني، ثم تلاوة من القرآن الكريم، ومن ثم ألقى مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بمنطقة الرياض عبدالله الغنام كلمة أشاد فيها بإقامة هذا الملتقى المهم، مثمناً جهود القائمين عليه، داعياً لهم بالتوفيق والنجاح. مذكراً أن إدارة تعليم الرياض تسعى للوصول إلى مستوى أفضل في الأداء التعليمي، وأن يكون التعلم النشط واقعاً وممارسة داخل البيئة الصفية.

‏من جهته، ألقى مدير مكتب التعليم بالسويدي أحمد بن سعود العويس كلمة رحّب فيها بالحضور، وشكرهم على المشاركة وتلبية الدعوة وتشريفهم الحفل، مشيراً أن هذا الملتقى يأتي ضمن برامج مكتب التعليم بالسويدي؛ لرفع جودة التعليم، من خلال العناية بتطوير استراتيجيات التعلم النشط.

‏عقب ذلك توالت فقرات الحفل، والتي تضمنت عرضاً مرئياً لأنشطة الملتقى المختلفة، ولوحات شعرية وعلمية قدّمها عدد من الطلاب.

‏بعد ذلك كرّم مساعد المدير العام المشاركين، وكل من أسهم في إنجاح هذا اللقاء، وتجول على جميع فعاليات الملتقى، حيث قام بتدشين معرض استراتيجيات التعلم النشط وزار الأجنحة المشاركة كما زار قاعات الدورات التدريبة وورش العمل وأشاد بالجهد المبذول فيها، ثم اطلع على أوراق العمل المقدمة وخطة زيارات الميدان التربوي لفعاليات الملتقى.

‏الجدير بالذكر أن ملتقى التعلم النشط والذي تستمر فعالياته على مدى ثلاثة أيام، يتضمن حزمة من استراتيجيات التعلم النشط ونماذج لوسائل تعليمية مبتكرة، وبرامج تعليمية إلكترونية حديثة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات التعليمية بين المشاركين من خلال اللقاءات التربوية والبرامج التدريبية وورش العمل، حيث من المقرر أن يقدّم في الملتقى 12 دورة تدريبية في مجال التعلم النشط، بالإضافة إلى عقد 18 ورشة عمل لعدد من قادة المدارس والمرشدين والمعلمين بمختلف التخصصات بواقع أربع دورات وست ورش عمل يومياً. كما سيدشن المكتب وسام التعلم النشط، وسيكون هناك مجموعة من الهدايا للزوار.