محمد بن مسعود - الدمام - تنفذها الندوة العالمية في مالاوي أطلقت الندوة العالمية للشباب الإسلامي في مستشفى ولاية منقوشي العام بجمهورية مالاوي، أمس، فعاليات القافلة الطبية لجراحة الناسور. وتستمر القافلة لسبعة أيام، وتضم أربعة أطباء جراحين وطبيب تخدير؛ لإجراء 25 عملية ناسور بولي، والذي يسبب آثارًا نفسية واجتماعية على المرضى. يذكر أن الندوة العالمية نفذت مؤخرًا العديد من القوافل الطبية في كثير من الدول الإفريقية لتقديم الدواء المجاني وتشخيص الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية لمن لا يقوون على تكاليفها. بدء فعاليات القافلة الطبية لجراحة الناسور صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-05 أطلقت الندوة العالمية للشباب الإسلامي في مستشفى ولاية منقوشي العام بجمهورية مالاوي، أمس، فعاليات القافلة الطبية لجراحة الناسور. وتستمر القافلة لسبعة أيام، وتضم أربعة أطباء جراحين وطبيب تخدير؛ لإجراء 25 عملية ناسور بولي، والذي يسبب آثارًا نفسية واجتماعية على المرضى. يذكر أن الندوة العالمية نفذت مؤخرًا العديد من القوافل الطبية في كثير من الدول الإفريقية لتقديم الدواء المجاني وتشخيص الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية لمن لا يقوون على تكاليفها. 05 فبراير 2019 - 30 جمادى الأول 1440 07:08 PM تنفذها الندوة العالمية في مالاوي تنفذها الندوة العالمية في مالاوي أطلقت الندوة العالمية للشباب الإسلامي في مستشفى ولاية منقوشي العام بجمهورية مالاوي، أمس، فعاليات القافلة الطبية لجراحة الناسور. وتستمر القافلة لسبعة أيام، وتضم أربعة أطباء جراحين وطبيب تخدير؛ لإجراء 25 عملية ناسور بولي، والذي يسبب آثارًا نفسية واجتماعية على المرضى. يذكر أن الندوة العالمية نفذت مؤخرًا العديد من القوافل الطبية في كثير من الدول الإفريقية لتقديم الدواء المجاني وتشخيص الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية لمن لا يقوون على تكاليفها. ، بدء فعاليات القافلة الطبية لجراحة الناسور ،

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