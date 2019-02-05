، شاهد.. مصرع عروسين بعد أيام من زفافهما في حادث مؤلم بالباحة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "حامد" و"وجدان".. زواج حديث أنهاه "مشروع ازدواجية" مهمل

رباط طاهر نقي جمع ابني الخالة "حامد" و"وجدان" منذ طفولتهما، وتوّج بزواجهما في حفل بهيج أقيم بمحافظة قلوة بالباحة، وانتهى بمأساة وفاتهما، بعد أيام من زفافهما، في حادث مروري، ليدفنا سوياً في مقبرة بمركز الشعراء بالباحة.

قصة مؤثرة حزينة شغلت تفاصيلها أهالي منطقة الباحة، وتداولها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، ويرويها لـ"الخليج 365" المواطن عبدالله بن عطية السعدي الزهراني قائلاً: "فرحة شقيقي العريس "حامد" وزوجته "وجدان" لم تكتمل بعد إتمام زفافهما؛ حيث وافتهما المنية، مساء السبت الماضي، في حادث مروري عنيف على طريق قلوة- الشعراء بمنطقة مثلث الشعراء طلوع الشغار، وهو مشروع مهمل ازدواجيته".

ولفت إلى وقوع حوادث مرورية بنفس الموقع راح ضحيتها عدد من الأشخاص.

وأضاف أنه بعد مضيّ أيام على زواج حامد اتصلت والدتي به وقالت له: "أنا مشتاقة لك يا ابني، تعالَ إلينا كي أراجع معك تسميع آيات القرآن الكريم. وجاوبها "حامد" بقوله: "العسل لا يكتمل إلا بشوفتك يا تاج راس". وقرر العريسان شراء بعض الهدايا لذويهما، ومن ضمنها مصحف مغلف بالورود لوالدة "حامد"؛ لكونها تحفظ القرآن كاملاً".

واستطرد: "في عصر يوم السبت اتجهت والدتي وأشقائي إلى محافظة جدة لتجهيز مناسبة تسمى لدينا "نقلة العرسان" يجتمع فيها أقارب العريس والعروس وتقدم من خلالها الهدايا، بينما اصطحب العريس زوجته إلى محافظة قلوة للتنزه، وكان من المقرر أن يعودا إلى منزلي لتناول طعام العشاء لكنهما تأخرا، بعدها حاولت الاتصال بشقيقي "حامد" دون جدوى وتوجهت فوراً للمستشفى، ورأيت "حامد" ملطخاً بالدماء وبجواره شريكة حياته "وجدان" وقد فارقا الحياة.

وختم "عبدالله" ومشاعر الأسى تغمره: أبلغني أحد رجال المرور أنهم عثروا على مصحف محفوف بالورود داخل سيارة الفقيدين وعليه آثار دماء، متابعاً: ما حصل هو قضاء وقدر، ونحن من المؤمنين والصابرين، ونسأل الله أن يرحم "حامد" وزوجته "وجدان"، وليس أمامنا سوى الرضا والصبر وطلب الأجر من الله.