، العواجي يقلد "الصخيبر" رتبة نقيب ،

محمد بن مسعود - الدمام - قلّد مدير مرور القصيم العقيد المكلف صالح محمد العواجي، والعقيد عبدالعزيز سليمان العقيل مساعد مدير الإدارة المكلف، في مكتبه، النقيب عبدالله الصخيبر؛ رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم، بترقيته إلى نقيب

وهنّأ العقيد العواجي النقيب "الصخيبر" بهذه المناسبة؛ متمنياً له التوفيق والسداد، وأن تكون الثقة الملكية حافزاً له لبذل الغالي والنفيس لخدمة الدين ثم المليك والوطن.