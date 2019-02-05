- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - قلّد مدير مرور القصيم العقيد المكلف صالح محمد العواجي، والعقيد عبدالعزيز سليمان العقيل مساعد مدير الإدارة المكلف، في مكتبه، النقيب عبدالله الصخيبر؛ رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم، بترقيته إلى نقيب
وهنّأ العقيد العواجي النقيب "الصخيبر" بهذه المناسبة؛ متمنياً له التوفيق والسداد، وأن تكون الثقة الملكية حافزاً له لبذل الغالي والنفيس لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
العواجي يقلد "الصخيبر" رتبة نقيبصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-05
قلّد مدير مرور القصيم العقيد المكلف صالح محمد العواجي، والعقيد عبدالعزيز سليمان العقيل مساعد مدير الإدارة المكلف، في مكتبه، النقيب عبدالله الصخيبر؛ رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم، بترقيته إلى نقيب
وهنّأ العقيد العواجي النقيب "الصخيبر" بهذه المناسبة؛ متمنياً له التوفيق والسداد، وأن تكون الثقة الملكية حافزاً له لبذل الغالي والنفيس لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
05 فبراير 2019 - 30 جمادى الأول 1440
06:56 PM
قلّد مدير مرور القصيم العقيد المكلف صالح محمد العواجي، والعقيد عبدالعزيز سليمان العقيل مساعد مدير الإدارة المكلف، في مكتبه، النقيب عبدالله الصخيبر؛ رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم، بترقيته إلى نقيب
وهنّأ العقيد العواجي النقيب "الصخيبر" بهذه المناسبة؛ متمنياً له التوفيق والسداد، وأن تكون الثقة الملكية حافزاً له لبذل الغالي والنفيس لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
، العواجي يقلد "الصخيبر" رتبة نقيب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر العواجي يقلد "الصخيبر" رتبة نقيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.