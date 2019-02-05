تفاصيل جديدة حول مقتل مبتعث سعودي في أمريكا

تحقق الأجهزة الأمنية، في مقاطعة سان دييجو بولاية كاليفورنيا في ملابسات وفاة المبتعث "بندر بن عامر البارقي"، حيث أفاد والده بأن ابنه تلقى تهديدًا بالقتل.

وقال المواطن عامر بن علي البارقي، إن ابنه "بندر" وُجد متوفَّى في سكنه أمس الأول السبت، وأن السلطات الأمنية الأمريكية بدأت تحقيقاتها في القضية، وتم توكيل محامٍ من القنصلية السعودية في لوس أنجلوس لمتابعة القضية.

وأضاف: تلقى ابني تهديدًا أكثر من مرة، وأبلغنا بذلك، وأجرينا حجوزات طيران لسحبه من إكمال الدراسة، وتم حجز رحلة عودته من أمريكا على إحدى شركات خطوط الطيران أمس الأول السبت، وكان الأحد موعدًا مقررًا لـ وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ولقاء والدته وأخاه، وذهابهم للعمرة، إلا أن الأجل كان أسرع من عودته - رحمه الله-.

واختتم: كان "بندر" متفوقًا في دراسته، وذا خلق رفيع. لافتًا إلى أنهم ينتظرون نتيجة الطب الشرعي لإقرار خط سير القضية، ومن ثم إخلاء جثمانه إلى المملكة العربية السعودية. وفق "سبق"