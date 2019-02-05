«صحة الرياض» تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «انتحار الزائرة»

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن منظومة الأمن والسلامة نجحت في منع انتحار سيدة زائرة في مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض، دون إصابات أو خسائر.

وأوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، أن فرق الأمن والسلامة التابعة لمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، سمعت صوت استغاثة في المستشفى، الأمر الذي جعلها تحشد جميع قواتها البشرية والآلية، في موقع تواجد السيدة لتطبيق الإجراءات المتبعة في الإنقاذ والسلامة، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ السيدة دون أضرار صحية أو مادية في موقع الحادث.

وأفادت صحة الرياض، أنه جرى التعامل مع الحالة وفق الأنظمة المتبعة في هذا الشأن، حيث تبين أن السيدة تعاني من اضطراب نفسي، مؤكدة أنها تلقت العناية الطبية التخصصية، وجرى تحويل الأمر إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات اللازمة.

وأشادت صحة الرياض بكفاءة الكادر البشري لمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض، وقدرته على التعامل مع الحادث في ظرف زمني وجيز، دون الاضطرار إلى أي تدخلات خارجية أو مخاطر كبرى.

وأشارت إلى أن الجاهزية والاستعداد الدائم مكّنا فرق السلامة من إنجاح مهامها الإنقاذية والسيطرة على الموقف في وقت زمني قصير.

وانفردت «عاجل»، أمس الاثنين، بنشر تفاصيل واقعة فيديو «انتحار الزائرة»؛ حيث كشف فلاج الشمري مدير العلاقات العامة بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، ملابسات ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن محاولة سيدة الانتحار في المستشفى، وهو ما أكده بيان صحة الرياض.

وأوضح الشمري، أن سيدة زائرة حاولت إلقاء نفسها من الدور الرابع بالمستشفى، إلا أن فريق التدخل السريع من رجال الأمن والسلامة في المستشفى تمكَّنوا من منع حدوث ذلك دون وقوع أي إصابات.

وأشار مدير العلاقات العامة لمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، إلى أنه تم التواصل بعد ذلك مع الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراء اللازم مع الحالة؛ لضمان سلامتها وسلامة الجميع.