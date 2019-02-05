بالصور.. أمير عسير يدشن 35 مشروعًا تعليميًا بتكلفة 282 مليون ريال

قال الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، إن ما تقوم به وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، من برامج ومشروعات، تبث الفرح والبهجة والتفاؤل في الأجيال الناشئة.

وأشار أمير عسير، إلى أن هذه البرامج والمشروعات تعمل على خلق نماذج مميزة، وذلك عبر تدريبهم وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم.

جاء ذلك خلال تدشين الأمير تركي بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، لـ 35 مشروعًا تعليميًا، بتكلفة بلغت 282 مليون ريال، وذلك في مركز عسير العلمي.

وافتتح الأمير تركي، مركز عسير العلمي، ودشّن مركز التطوير المهني للبنات، وذلك فور وصوله إلى مقر الحفل، كما أطلع على البرامج التي يقدمها المركز وآلية تنفيذها.

ووقف أمير عسير، على نبذة من تجارب الطلاب، والبرامج والخدمات المقدمة للطلاب والطالبات لاسيما في المجالات العلمية.

وعقب ذلك، حضر أمير المنطقة الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، والذي أكد خلاله مدير عام التعليم في المنطقة جلوي بن محمد آل كركمان، أن الإنفاق الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم من القيادة الرشيدة يجسد حرصها على بناء الإنسان والاستثمار في العقل البشري، باعتبار التعليم المرتكز الأساس للتنمية والتطور.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة، في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أن الإدارة العامة للتعليم في عسير تولي تعزيز المواطنة والاعتدال والوسطية لدى الطلاب والطالبات جل اهتمامها، وتعمل على صون أفكارهم من الأفكار الدخيلة، وتدرّبهم بشكل فاعل على المهارات المستقبلية؛ ليكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم، ويسهموا بفاعلية في تحقيق رؤية الوطن.

واستعرض آل كركمان، العديد من برامج الإدارة النوعية لاسيما فيما يتعلق بتطوير بيئات التعلم وتوظيف التقنية وخدمة المستفيدين، مثمنًا لسمو أمير منطقة عسير ولمعالي وزير التعليم دعمهما الدائم لقطاع التعليم في المنطقة.

تلا ذلك تقديم لوحة وطنية لعدد من الطالبات، وعرض فيلم تناول برامج الإدارة ومبادراتها ومنجزاتها.

وفي الختام، كرّم الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الطلاب الحاصلين على المراكز المتقدمة في عدد من المجالات على مستوى المملكة، كما انتخب طالبين لمشاركته في الجلسة اليومية بديوان الإمارة؛ دعمًا منه للمواهب الناشئة.