بالصور.. بن لبدة يدشِّن مشروع نظافة الداير بقيمة ٣٥ مليون ريال

دشَّن محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، مشروع نظافة المحافظة والقرى التابعة لها بمبنى البلدية، والذي تبلغ تكلفته 35 مليون ريال.

جاء ذلك بحضور رئيس بلدية محافظة الداير المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور، ورئيس المجلس البلدي أسعد حيان المالكي، وأعضاء المجلس؛ حيث استمع المحافظ لشرح عن المشروع من رئيس البلدية واطلع على الآليات والمعدات المجهزة وتابع الكوادر البشرية المؤهلة من أجل تنفيذ المشروع .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الداير المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور، أن مدة العقد تمتد لخمس سنوات بقيمة إجمالية بلغت نحو 35 مليون ريال وبكادر إداري مكون من 138 شخصًا منهم 100 عامل و29 سائقًا وتسعة كوادر فنية وإدارية، وآليات بلغت 15 شاص منها خمسة ضواغط «5 ياردة» وضاغطان «7 ياردة» وضاغط كبير«22 ياردة».

وأضاف أنه تم تزويد المشروع بثلاثة قلابات صغيرة وقلاب كبير، ومكنسة مجرورة وسيارة غسيل حاويات ووايت شفط و400 حاوية «2 ياردة» و300 برميل وشيول وثلاثة بوبكات وسيارات خدمة للمهندسين والإداريين والعمل على مدار أيام الأسبوع بما فيها أيام العطلة.

وبيَّن رئيس بلدية محافظة الداير، أن النظافة كانت هاجسًا يؤرق البلدية بحكم اتساع رقعة المحافظة، فضلًا عن تباعد قراها ووعورة جبالها؛ حيث كانت تتم أعمال النظافة بتشغيل ذاتي، بينما تتم حاليًا من خلال العمل المؤسسي الذي يحل إشكاليات كثيرة وبطاقم عمل كبير تم تجهيزه لهذا الغرض، مبينًا أن الجهود كانت كبيرة على مدار الأيام الماضية من قبل مسؤولي البلدية والمجلس البلدي؛ وذلك بهدف أن تكون محافظة الداير من المحافظات التي تحظى بمشروع نظافة على هذا المستوى من الأهمية .

من جهته أشاد محافظ الداير نايف بن لبدة بجهود البلدية والمجلس البلدي، في توفير مشروع النظافة الحالي، وحثَّ المقاول المنفذ للمشروع على بذل كل الجهود من أجل بيئة نظيفة ومثالية خاصة، أن «الداير» محافظة سياحية وذات طبيعة خلابة، منوها بأن النظافة في المحافظة يجب أن تكون على المستوى المطلوب، مع التعاون بين البلدية والمؤسسة والمواطنين من أجل تنفيذ شعار المشروع «معًا نحو محافظة نظيفة».