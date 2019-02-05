بالصور.. أمير الشرقية: إنجاز مشروعات جديدة بالمنطقة بعد تطوير وسط العوامية

أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، أن مشروع وسط العوامية قامت به وأشرفت عليه أياد وطنية، وعمل فيه من أبناء العوامية من الشباب والكثير من الحرفيين، واعدا بإنجاز مشروعات جديدة في محافظات أخرى بالمنطفة.

جاء ذلك خلال استقبال أمير المنطقة الشرقية، في مجلسه الأسبوعي، وفدًا يضم كل شرائح المجتمع من أهالي العوامية بمحافظة القطيف، بمناسبة إنجاز مشروع وسط العوامية، الذي دشنه الأمير سعود بن نايف منتصف الأسبوع الماضي؛ لينقل موقعًا من العشوائية إلى معلم حضاري، وجعله رافدًا سياحيًا وثقافيًا وتجاريًا تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة التي جعلت المواطن السعودي الركيزة الأساسية في التنمية الحضارية‪.

وقال أمير المنطقة الشرقية «إن ما تم تدشينه لا نُشَكر عليه بل هو واجب، فخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يتلمس دائمًا احتياجات المواطن ويتفقد باستمرار كل النواقص التي من شأنها أن ترفع قيمة المكان، وأن تجعله صالحًا آمنًا قابلًا للتنمية، وما هذه إلا إحدى ثمرات توجيهاته الكريمة، وبمتابعة من أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع».

وأكد الأمير سعود بن نايف، أنه إذا كان أهل العوامية سعداء بهذا المشروع مرة، فإنه سعيد ألف مرة، وسيُتْبعها بمشروعات أخرى في محافظات أخرى ومناطق أخرى، وهذا وعد وعهد أمام الله أن نقوم به، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وهو لا يألو جهدًا ولا يقبل بأقل من الإتقان الكامل لكل عمل يؤدى.

وأشاد أمير الشرقية بجهود أمانة المنطقة، التي عملت على مدار الساعة، مقدرًا لهم هذا العمل الذي عملوه بإخلاص وبرغبة أكيدة على الإنجاز، والشكر لرجال الأمن الذين عملوا بهمة عالية لاستمرار العمل فلم توقفهم أي عثرة عن أداء مهمتهم التي قاموا بها على أكمل وجه لتأمين الجميع بالشكل الملائم وجميعهم لا يرجون إلا شيئًا واحدًا وهو الأمانة التي عاهدوا الله عليها عندما أقسموا على الولاء والسمع والطاعة والإخلاص لله عز وجل ثم لقيادة هذه البلاد وللمواطن وللعلم.

واستطرد الأمير سعود بن نايف قائلًا: «رأينا في نفس المكان في لقاءات سابقة قبل فترات وكنا نتحدث في هذ المجلس عن بعض المشكلات وبعض التعثرات وبعض الأمور التي لا تسر، واليوم ولله الحمد نتحدث عن أمور تبهج المحب وتفرح المواطن الصادق ولكنها في نفس الوقت تغضب وتزعج الكاره والحاقد والحاسد وبالتالي نحن لا نلتفت للوراء ولا للحاسد والكاره والحاقد فلهم أن يموتوا بحقدهم وغيظهم وبما تحمله نفوسهم لانكشف ما في الصدور ولا نبحث عن مثالب الآخرين».

ورحب أمير الشرقية خلال اللقاء، بحضور طلاب مدرسة رحيمة المتوسطة، وبمكتب تعليم محافظة رأس تنورة، التي حقق طلابها نتائج متقدمة في عدد من المسابقات، ومنها حصولهم على المركز الأول في الربوت بمجال القيم الأساسية والمركز الرابع في مشروع وزارة التعليم بوابة المستقبل، وبلوغهم التصفيات النهائية في مشروع تحدي القراءة العربي.

من جهته، أوضح قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بالقطيف الشيخ عبدالعظيم بن نصر مشيخص، أن المملكة امتلكت مقومات عدة منها حزم القيادة وترابط الشعب وبراعة إنجازاتها وطيب أرضها، كما أنه ثبت بالدليل والبرهان، أن أرض الحرمين الشريفين عصيةٌ على المتخاذلين والمغرضين والمنافقين؛ لأنها أرض الله المباركة.

بدوره، قدم رئيس نادي السلام بالعوامية فاضل النمر، الشكر نيابة عن الأهالي للقيادة الرشيدة، على ما توليه من رعاية وعناية واهتمام ومتابعة لكل شؤون المواطنين في مختلف مدن المنطقة الشرقية.