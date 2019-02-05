السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المغربية تؤكدان أن الوضعية الحالية للأنفلونزا الموسمية بالمغرب لا تدعو للقلق



الرباط 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس

أكد مكتب المنظمة العالمية للصحة بالمغرب ووزارة الصحة المغربية، أن الوضعية الحالية للأنفلونزا الموسمية بالمغرب لا تدعو للقلق، وذلك بعد تداول بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي حول تسجيل وفيات بسبب أنفلونزا الخنازير (اتش1 إن 1) بالمغرب.

وأوضح الطرفان في بيان مشترك اليوم، أنهما يراقبان الوضع عن كثب، ويوصيان باتخاذ الإجراءات الوقائية المعتادة في هذه الحالات، مؤكدا أنه لم يتم إلى اليوم تسجيل تصاعد غير عادي في حالات الأنفلونزا الموسمية بالمغرب.

وأضاف بيان وزارة الصحة المغربية، ومنظمة الصحة العالمية، أن الفيروس المنتشر هذا الموسم بالمغرب وعلى المستوى العالمي هو على العموم فيروس الأنفلونزا "إتش1 إن 1"، الذي يعد فيروساً بشرياً يتفشى منذ عام 2010 خلال كل موسم برد.

وأكد الطرفان أنهما سيواصلان مراقبة وضعية الأنفلونزا الموسمية في البلاد وسيقدمان النصائح الإضافية عند الضرورة.

// انتهى //

18:52ت م

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الرباط 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسأكد مكتب المنظمة العالمية للصحة بالمغرب ووزارة الصحة المغربية، أن الوضعية الحالية للأنفلونزا الموسمية بالمغرب لا تدعو للقلق، وذلك بعد تداول بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي حول تسجيل وفيات بسبب أنفلونزا الخنازير (اتش1 إن 1) بالمغرب.وأوضح الطرفان في بيان مشترك اليوم، أنهما يراقبان الوضع عن كثب، ويوصيان باتخاذ الإجراءات الوقائية المعتادة في هذه الحالات، مؤكدا أنه لم يتم إلى اليوم تسجيل تصاعد غير عادي في حالات الأنفلونزا الموسمية بالمغرب.وأضاف بيان وزارة الصحة المغربية، ومنظمة الصحة العالمية، أن الفيروس المنتشر هذا الموسم بالمغرب وعلى المستوى العالمي هو على العموم فيروس الأنفلونزا "إتش1 إن 1"، الذي يعد فيروساً بشرياً يتفشى منذ عام 2010 خلال كل موسم برد.وأكد الطرفان أنهما سيواصلان مراقبة وضعية الأنفلونزا الموسمية في البلاد وسيقدمان النصائح الإضافية عند الضرورة.// انتهى //18:52ت م0235

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