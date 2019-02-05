السعودية اليوم / الرئيس التونسي يلتقي نظيرته المالطية



تونس 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس

التقى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بالعاصمة المالطية فاليتا اليوم، نظيرته المالطية ماري لويز كوليرو بريكا .

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، بأن اللقاء استعرض علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها .

وأكد الرئيس التونسي حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها، حاثًّا رجال الأعمال المالطيين على استكشاف مناخ الاستثمار وفرص الشراكة في بلاده , مشدداً على تطلّع تونس في هذه المرحلة التي تواجه فيها تحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية مهمة، إلى دعم الدول الصديقة لجهودها الرامية بالخصوص إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية تجعل من تونس وجهة اقتصادية واعدة في المنطقة وتمكّن من تحقيق التنمية وتحصين المجتمع، بما يسهم في بناء فضاء متوسطي ينعم بالاستقرار والنماء.

من جانبها، جددت الرئيسة المالطية دعم بلادها لجهود تونس في تحقيق الانتقال الاقتصادي والتنموي المنشود, مبرزة حرص بلادها على الارتقاء بالتعاون الثنائي خاصة في المجالات التي تتوفر فيها مالطا على خبرات مهمة كالتجارة والسياحة وتكنولوجيا الاتصالات والتكوين المهني وتكريس التشاور والتنسيق بخصوص القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك لا سيما منها تلك التي تهمّ أمن واستقرار الحوض المتوسطي.

وأشرف الرئيسان على مراسم توقيع اتفاقية تعاون في مجال تشغيل اليد العاملة المختصة من البلدين إلى جانب ثلاثة برامج تعاون في مجالات الثقافة والطفولة المبكرة وكبار السن، كما أشرف الرئيسان على افتتاح أعمال الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي التونسي المالطي .

// انتهى //

18:32ت م

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تونس 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسالتقى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بالعاصمة المالطية فاليتا اليوم، نظيرته المالطية ماري لويز كوليرو بريكا .وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، بأن اللقاء استعرض علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها .وأكد الرئيس التونسي حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها، حاثًّا رجال الأعمال المالطيين على استكشاف مناخ الاستثمار وفرص الشراكة في بلاده , مشدداً على تطلّع تونس في هذه المرحلة التي تواجه فيها تحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية مهمة، إلى دعم الدول الصديقة لجهودها الرامية بالخصوص إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية تجعل من تونس وجهة اقتصادية واعدة في المنطقة وتمكّن من تحقيق التنمية وتحصين المجتمع، بما يسهم في بناء فضاء متوسطي ينعم بالاستقرار والنماء.من جانبها، جددت الرئيسة المالطية دعم بلادها لجهود تونس في تحقيق الانتقال الاقتصادي والتنموي المنشود, مبرزة حرص بلادها على الارتقاء بالتعاون الثنائي خاصة في المجالات التي تتوفر فيها مالطا على خبرات مهمة كالتجارة والسياحة وتكنولوجيا الاتصالات والتكوين المهني وتكريس التشاور والتنسيق بخصوص القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك لا سيما منها تلك التي تهمّ أمن واستقرار الحوض المتوسطي.وأشرف الرئيسان على مراسم توقيع اتفاقية تعاون في مجال تشغيل اليد العاملة المختصة من البلدين إلى جانب ثلاثة برامج تعاون في مجالات الثقافة والطفولة المبكرة وكبار السن، كما أشرف الرئيسان على افتتاح أعمال الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي التونسي المالطي .// انتهى //18:32ت م0231

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