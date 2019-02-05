شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف في سعر الذهب مقابل الريال السعودي بأسواق المملكة اليوم الثلاثاء 5 فبراير 201 والان مع التفاصيل
لسعودية نيوز 365- ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5 فبراير 2019، مقارنة بأسعار أمس الإثنين.
وسجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، 158.32 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 145.13 ريال.
أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 138.53 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 118.74 ريال، وأيضًا سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 92.35 ريال.
وبالنسبة إلى أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لعيار 12 فسجلت 79.16 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,924 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار جنيه الذهب 1,108 ريالًا.
ارتفاع طفيف في سعر الذهب مقابل الريال السعودي بأسواق المملكة اليوم الثلاثاء 5 فبراير 201
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