السعودية | والد رئيس بلدية محافظة الخرج في ذمة الله

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 6:24 مساءً, 5 فبراير 2019 م المناطق - الخرج انتقل إلي رحمة الله تعالى الشيخ محمد بن عبدالله البكيري. والفقيد والد رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس احمد البكيري . خالص التعازي وأصدق المواساة لأسرة الفقيد وإنا لله وإنا إليه راجعون .

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