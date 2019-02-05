شكرا لقرائتكم بيان مهم من مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز يكشف أسباب محاولة الانتحار الفاشلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 -الرياض

أكد مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض أن منظومة الأمن والسلامة نجحت في منع انتحار سيدة زائرة دون إصابات أو خسائر.

وقال المستشفى في بيان له تعقيبًا على مقطع فيديو متداول يوضح محاولة سيدة القفز من الطابق الرابع : نجحت منظومة الأمن والسلامة بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز في إحباط محاولة انتحار سيدة في منطقة الاستقبال الرئيسية للمستشفى، وتمت السيطرة عليها دون أية تأثيرات سلبية على سلامتها.

وأوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض أن فرق الأمن والسلامة التابعة لمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز سمعت صوت استغاثة في المستشفى، الأمر الذي جعلها تحشد جميع قواها البشرية والآلية في موقع تواجد السيدة لتطبيق الإجراءات المتبعة في الإنقاذ والسلامة وتمكنت الفرق من إنقاذ السيدة دون أي أضرار صحية لها، أو مادية في موقع الحادثة.

وأفادت صحة الرياض بأنه تم التعامل مع الحالة وفق الأنظمة المتبعة في هذا الشأن حيث تبين أن السيدة تعاني اضطرابا نفسيا وتم تلقيها العناية الطبية التخصصية وتحويل الأمر لجهة الاختصاص لإكمال الإجراءات اللازمة.

وأشادت صحة الرياض بكفاءة الكادر البشري لمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، وقدرته على التعامل مع الحادثة في وقت زمني وجيز دون الاضطرار لأية تدخلات خارجية، أو مخاطر كبرى، مشيرة إلى أن الجاهزية والاستعداد الدائم هما بفضل الله اللذان مكنا فرق السلامة من إنجاح مهامها الإنقاذية والسيطرة.

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