شكرا لقرائتكم إغلاق ٦ محلات تجارية ومصادرة مواد غذائية بالمجاردة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - المجاردة

نفذت بلدية المجاردة اليوم جولات تفتيشية ورقابية, شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، ضمن حملة “غذاؤكم أمانة”, التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية, للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم, والمحال التجارية.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن إغلاق ستة محلات تجارية، و مصادرة ١٠٤من أكياس البطاطس وفرض عدد من المخالفات بحق محال مخالفة لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.

وأكد رئيس البلدية عايض بن إبراهيم المحجاني أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية، لضمان الصحة العامة.

شاركنا بتعليقك ‎إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.