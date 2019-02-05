فيديو.. السفياني أوفى بوعده وأتمّ حفظ القرآن في أقل من عام

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - عبدالرحمن المحمادي - جدة نجح الشاب عبدالعزيز إبراهيم السفياني – 29 – عاماً الطالب بحلقات مجمع الزهراء المسائي في جمعية خيركم بجدة في الإيفاء بوعده الذي قطعه أمام زملائه، على أن يتم حفظ القرآن الكريم كاملاً خلال أقل من عام ، لتحتفي به حلقات مسجده بمناسبة إتمامه المهمة بنجاح وتفوق.

قصة الشاب السفياني كانت خلال العام الماضي وتحديداً في يوم 29/5/1439 هـ عندما تعهد أمام زميله عادل العشيني، بأن يتم حفظ القرآن الكريم كاملاً في أقل من عام بل وتعهد خطياً بذلك أمام معلمه كريم حماد وزملائه. ويأتي ذلك تأكيداً على أن القرآن الكريم ميسر للحفظ لمن أحبه وأراد أن يكون من أهل الله وخاصته لقوله تعالى : ( ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) ، وقبل انتهاء السنة بيومين وتحديداً في يوم الجمعة 26/5/1440 هـ أتمّ السفياني حفظ آخر سور القرآن الكريم وقرأها على معلمه وولي أمره وسط تأثر زملائه وولي أمره ومعلميه وزملائه.

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