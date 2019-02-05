شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان: مرحلتان جديدتان لتأهيل 80 طفلاً مجنداً من ضحايا الحوثي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

دشن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي ينفذه المركز في مدينة مأرب، بالشراكة مع مؤسسة وثاق للتوجه المدني اليوم (الثلاثاء) المرحلتين التاسعة والعاشرة من المشروع، اللتين تستهدفان 80 طفلاً مجنداً ومتأثراً بالحرب.

وقال مدير مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن عبدالرحمن القباطي، إن المركز دشن المرحلتين التاسعة والعاشرة من المشروع اللتين تستهدفان 80 طفلا مجنداً ومتأثراً من محافظات اليمن المختلفة.

وأكد القباطي أن في هذه المرحلة تم تطوير البرنامج بما يتوافق مع عملية التأهيل بزيادة مدة أيام التدريب والتأهيل للأطفال، إذ تم تمديدها من فترة شهر إلى 45 يوماً؛ لكي يعطى الطفل المجند فرصة أكبر في عملية التأهيل وليتمكن فريق الأخصائيين من العمل على إيصال العملية التأهيلية إلى ذروتها، إضافة إلى تطوير المادة التدريبية.

وأشار القباطي إلى أن المشروع استكمل استقبال أطفال الدورة الأولى من المرحلة بـ27 طفلاً مجنداً ومتأثراً، وتمت عملية قبولهم وفق معايير عالمية، يعمل عليها المشروع منذ انطلاقه في أغسطس من عام 2017.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عمل على إعادة تأهيل 321 طفلاً مجنداً ومتأثراً ضمن خطته التي تستهدف إعادة تأهيل 2000 طفل يمني.