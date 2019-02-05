شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدشن مشاريع كثيفة العمالة في حضرموت وعدن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حضرموت، عدن)

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية تريم بمحافظة حضرموت مشاريع كثيفة العمالة، الهادفة إلى تنفيذ برامج غنية بفرص العمل وتحسين البنى التحتية في المحافظات المستهدفة، حيث تم بدء تنفيذ مشروع رصف مجرى عيديد الشمالي للمديرية، إذ يوفر المشروع فرص عمل لأبناء المديرية.

كما دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية خور مكسر بمحافظة عدن مشاريع كثيفة العمالة، حيث تم البدء بتنفيذ مشروع تحسين وتأهيل الخط الساحلي للمديرية، ويوفر المشروع فرص عمل لأبناء المديرية.

وتأتي هذه المشاريع في إطار أنشطة تحسين سبل العيش في اليمن الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة التي تستهدف توفر فرص عمل قصيرة الأجل وتأهيل العمالة غير الماهرة، كما يمثل رافداً من حيث الدخل للكثير من أرباب الأسر، في ظل الظروف المعيشية الصعبة، ويحقق التنمية في المناطق المستهدفة.

يذكر أن مشروع تحسين سبل العيش في اليمن يضم ثلاثة قطاعات رئيسية هي قطاع مشاريع كثيفة العمالة، وقطاع التدريب والتأهيل المهني لمعيلات الأسر وتمكين الشباب، والقطاع السمكي والزراعي، يستفيد منه 3750 مستفيداً بصورة مباشرة وأكثر من 18.750 مستفيداً بصورة غير مباشرة.

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