شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يتسلم رسالة من أمير دولة الكويت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تسلم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رسالة من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقام بتسليم الرسالة، الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت خلال استقبال ولي العهد له في مكتبه بالرياض اليوم (الثلاثاء).

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر الاستقبال، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى المملكة سعود الحربي.