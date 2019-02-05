شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين قاسم القصبي رئيساً لمجلس إدارة «فيصل التخصصي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مريم الصغير (الرياض) Maryam9902 @

صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور قاسم بن عثمان القصبي رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

كما صدر أمر سام بإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

من جهته، رفع الدكتور قاسم القصبي شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

وقال في تصريح له «أرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله ورعاه، أسمى آيات الشكر والعرفان على الثقة الملكية الكريمة التي أولاني إياها في رئاسة المجلس، والشكر موصول إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، حفظه الله».

وأضاف الدكتور القصبي «أدعو الله عز وجل أن يمكنني إلى جانب زملائي أعضاء مجلس الإدارة من أن نحقق ما تصبو له القيادة الكريمة من استمرار وتطور في الخدمات الطبية التخصصية من خلال هذه المؤسسة الطبية العريقة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بفروعها ومشاريعها المتعددة».