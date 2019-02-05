شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مركز الدفاع المدني في «النقيع» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - إبراهيم الأكلبي (بيشة)
دشن محافظ محافظة بيشة محمد بن سعيد بن سبرة، ومدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء أحمد بن سعيد آل كاسي، اليوم (الثلاثاء) مركز الدفاع المدني بمركز «النقيع» شمال محافظة بيشة، والذي تم استحداثه مؤخراً وفق الأولويات لتلبية احتياجات هذا الجزء من المحافظة لخدمات الدفاع المدني.
وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير بأن مراكز الدفاع المدني تسهم في المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات، معبراً عن شكره وتقديره للقيادة على دعمها لهذه المشاريع التنموية.
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