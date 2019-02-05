فتح القبول في معهد التدريب النسائي بكلية الملك فهد الأمنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للعنصر النسائي برتبة جندي في معهد التدريب النسائي الأمني بالمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية. وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة (أبشر توظيف) WWW.JOBS.SA خلال الفترة من الأحد 5 / 6 / 1440 هـ الساعة العاشرة صباحا إلى الخميس 9 / 6 / 1440 هـ العاشرة صباحا.



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