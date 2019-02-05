توسعة مستشفى الملكة علياء في الأردن بتمويل سعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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افتتح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس الأول، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي، التوسعة الجديدة لمستشفى الملكة علياء العسكري في العاصمة عمان، بتكلفة بلغت 37 مليون دينار أردني، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.

وانطلقت أعمال التوسعة والصيانة والتأهيل في المستشفى 2014، لمواكبة التطور الطبي المستمر واستيعاب التزايد في أعداد المراجعين، لتصبح طاقته الاستيعابية 405 أسرة.

واشتملت التوسعة على مبنى عيادات مكون من ثلاثة طوابق بسعة 56 عيادة اختصاص بدلا من العيادات القديمة، ومبنى إدارة منفصل عن المستشفى يضم قسم غسيل كلى حديثا بسعة 30 جهازا منفصلا وبمدخل خاص للمرضى، وقسم أسنان يضم 12 عيادة متخصصة مزودة بجهاز أشعة خاص لتصوير الأسنان ومختبر للتركيبات السنية.

ويضم المستشفى، أقسام جراحة، وباطنية، وعظام، وأطفال، والنسائية والتوليد، وقسم عناية حثيثة يحتوي على 23 سريرا، وقسم خداج يضم 42 حاضنة، وقسم عمليات جراحية يتكون من 8 غرف عمليات مجهزة بأحدث المواصفات الطبية العالمية.

وجرى تحديث كامل لقسم المختبر، والذي يضم بنك الدم، ومختبر المستعجل، ومختبر الأنسجة، ومختبر الأحياء الدقيقة، ومختبر الكيمياء، وتوسعة قسم الأشعة ليقدم الخدمات التشخيصية والعلاجية من خلال تصوير الرنين المغناطيسي والتصوير الطبقي المحوري وتصوير الثدي، والأشعة السينية (Fluoroscopy).

كما جرى تجهيز قسم تنظير الجهاز الهضمي والقصبات الهوائية بأحدث الأجهزة والتقنيات التكنولوجية، وقسم آخر متطور للمعالجة الفيزيائية يتكون من 11 غرفة معالجة، وقاعة للتمارين الرياضية.